Apple führt erweiterte Hintergrund-Sicherheitsupdates ein

Mit der Freigabe von macOS 26.1 Tahoe sowie iOS und iPadOS 26.1 erweitert Apple den Umfang automatischer Sicherheitsmaßnahmen. Neben den regulären Systemupdates sollen künftig auch kleinere Sicherheitskorrekturen im Hintergrund verteilt werden.

Diese „im Hintergrund ausgeführten Sicherheitsverbesserungen“ ergänzen das bereits bestehende System für stille Sicherheitsaktualisierungen, das Apple seit macOS Mojave anbietet.

Ausbau der „schnellen Sicherheitsmaßnahmen“

Bereits seit mehreren Jahren erhalten macOS-Systeme im Hintergrund Aktualisierungen für Schutzmechanismen wie XProtect oder Gatekeeper. Diese Updates erfolgen unabhängig von den größeren Softwareveröffentlichungen und schützen Nutzerinnen und Nutzer ohne sichtbare Benachrichtigung. Nun erweitert Apple diesen Mechanismus um zusätzliche Komponenten. Künftig können auch einzelne Bestandteile wie Safari, das WebKit-Framework oder zentrale Systembibliotheken mit kompakten Sicherheitsupdates versorgt werden, die automatisch installiert werden.

Apple hatte mit iOS und iPadOS 16 sowie macOS Ventura erstmals die sogenannten „schnellen Sicherheitsmaßnahmen“ eingeführt. Diese ermöglichte es, sicherheitsrelevante Fehler besonders schnell zu beheben, ohne auf vollständige Betriebssystemupdates zu warten. Das neue System der Hintergrund-Sicherheitsverbesserungen baut auf diesem Prinzip auf und weitet es aus.

Im Unterschied zu den bisherigen Notfallmaßnahmen sind nun auch kleinere und weniger dringliche Sicherheitsanpassungen erfasst, die künftig regelmäßig und kleinteilig bereitgestellt werden können.

Neue Funktion standardmäßig aktiv

Die neue Funktion ist auf Geräten mit iOS 26.1, iPadOS 26.1 und macOS 26.1 standardmäßig aktiv. In den Systemeinstellungen lässt sich überprüfen, ob die automatische Installation aktiviert ist. Auf dem Mac befindet sich die entsprechende Option im Bereich „Datenschutz und Sicherheit“, bei iPhone und iPad ist sie ebenfalls unter den Sicherheitseinstellungen zu finden.

Apple hat angekündigt, dass alle im Hintergrund verteilten Sicherheitsupdates künftig auf der offiziellen Website dokumentiert werden. Dort sollen auch die technischen Details zu behobenen Schwachstellen veröffentlicht werden.