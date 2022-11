Apple spielt tvOS-Update und erste „schnelle Sicherheitsmaßnahme“ aus

Für tvOS 16.1.1 wurde bislang noch kein gesonderter Eintrag in Apples Übersicht aller ausgespielten Sicherheitsupdates verfasst, was zur Stunde nur vermuten lässt, dass auch auf dem Fernseh-Kästchen die von Google gemeldeten Lücken geschlossen wurden.

So hat Apples neuste Set-Top-Box, der Apple TV 4K der dritten Generation gestern die tvOS-Aktualisierung auf Version 16.1.1 erhalten. Das Punkt-Update wurde für die Mobilgeräte Apples bereits am 9. November zum Download freigegeben und besserte zwei von Google gemeldete Schwachstellen aus, die Angreifern die Ausführung beliebigen Schadcodes auf betroffenen Systemen ermöglicht hätten.

Apples Software-Abteilung war auch am Mittwochabend fleißig. Neben der Freigabe der öffentlichen Testversionen der zuletzt ausgegebenen dritten Betas von macOS 13.1, iOS 16.2 und iPadOS 16.2 hat Cupertino auch ein ganz reguläres Update in die Bahn geschoben.

