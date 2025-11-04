macOS 26.1 bringt Transparenzschalter und vollständige PDF-Anzeige

Neben iOS 26 & Co. hat Apple in der vergangenen Nacht auch sein Betriebssystem für den Mac aktualisiert. Mit macOS Tahoe 26.1 reagiert Apple insbesondere auch auf die Kritik an den mit macOS 26 eingeführten runden Ecken in der Darstellung des PDF-Readers Vorschau.

Mit macOS 26 hat Apples neues „Liquid Glass“-Design auch auf dem Mac Einzug gehalten. Apple hat dabei allerdings nicht nur das Betriebssystem an sich, sondern auch die hauseigenen Anwendungen entsprechend angepasst. In der Vorschau-App wurden infolgedessen auch die Ecken der darin geöffneten PDF-Dokumente oder Bilddateien mit runden Ecken angezeigt. Dies hatte jedoch zum Teil auch konkrete störende Nebeneffekte, wenn beispielsweise vollflächige Designs oder Dokumente mit randbündigen Inhalten in der Apple-App geöffnet wurden.

Mit iOS 26.1 wurde die Darstellung in Vorschau nun dahingehend korrigiert, dass zwar das App-Fenster selbst die Designsprache von „Liquid Glass“ beibehält, die in der Anwendung geöffneten Dokumente jedoch nicht mehr verfälscht und vollständig angezeigt werden.

Weiterhin bestehen allerdings die hier von uns beschriebenen Probleme bei der Textauswahl innerhalb von PDF-Dateien. In den Augen der Apple-Entwickler scheint die Möglichkeit, Textpassagen in PDF-Dateien auszuwählen, eine untergeordnete Rolle zu spielen. Beim Ziehen mit der Maus werden statt den fließenden Text auszuwählen weiterhin Strukturelemente wie Rahmen und Textblöcke in aus Nutzersicht willkürlicher Reihenfolge hervorgehoben.

Neuer Schalter schwächt „Liquid Glass“ ab

Ansonsten hat Apple mit macOS Tahoe auch die von den neuesten Versionen von iOS und iPadOS bekannte Option hinzugefügt, die Darstellung von „Liquid Glass“ abzuschwächen, insbesondere um kritische Textelemente besser lesbar zu machen.

Das neue Auswahlmenü „Liquid Glass“ versteckt sich in den Systemeinstellungen im Bereich „Erscheinungsbild“ und bietet nun alternativ zum transparenten Standarddesign eine eingefärbte Variante an, die für mehr Kontrast und bessere Lesbarkeit von übereinanderliegenden Elementen sorgen soll.