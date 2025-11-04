Markteinführung Anfang 2026: Günstiges MacBook nimmt Gestalt an

Apple arbeitet weiter an einer neuen Notebook-Variante, die sich deutlich unterhalb der bisherigen Preisgrenzen ansiedeln soll. Das Gerät richtet sich vor allem an Schüler, Studierende und alltägliche Anwender, die ein günstiges, vollwertiges macOS-System bevorzugen.

So in etwa: Bunt soll es werden, vor allem aber günstig

Laut einem aktuellen Bericht von Bloomberg laufen derzeit interne Tests und Vorbereitungen bei Zulieferern. Ein Marktstart ist für das erste Halbjahr 2026 vorgesehen.

Bereits im Sommer war das Gerät erstmals Thema in der Gerüchteküche. Damals hieß es, dass Apple eine Einstiegsversion mit 12,9-Zoll-Display und einem A18-Prozessor aus dem iPhone vorbereite. Inzwischen verdichten sich die Hinweise, dass Apple in der neuen Produktkategorie bewusst auf günstigere Komponenten setzt.

So ist neben dem iPhone-Prozessor ein einfaches LCD-Panel geplant, das unterhalb der Displaygröße des aktuellen MacBook Air liegen soll.

Designanpassung und niedrigere Einstiegspreise

Der neue Rechner wird vermutlich kein überarbeitetes Altmodell, sondern ein von Grund auf neu gestaltetes Gerät. Bloomberg zufolge handelt es sich um eine separate Entwicklung, intern unter dem Projektnamen J700 geführt. Die Fertigung soll bei Apple-Zulieferer Quanta erfolgen, erste Bauteile könnten noch im laufenden Jahr in Produktion gehen.

Im Vergleich zu den aktuellen MacBook-Modellen, die in Deutschland offiziell ab 1.099 Euro starten, soll das neue Notebook preislich deutlich niedriger angesiedelt sein. Frühere Prognosen nannten einen Einstiegspreis von etwa 599 Dollar. Damit würde Apple preislich in direkte Konkurrenz zu Chromebooks und günstigen Windows-Laptops treten. Farbliche Varianten wie Silber, Blau, Pink und Gelb sollen das neue Modell zusätzlich vom MacBook Air abgrenzen, das seinerseits bereits für 889 Euro erhältlich ist.

Da der verbaute A18-Prozessor nicht über Thunderbolt-Unterstützung verfügt, dürfte USB-C als einzige Anschlussoption zum Einsatz kommen. Für den Bildungsbereich könnte das neue Modell eine kostengünstige Alternative zu iPad-Kombinationen mit Tastatur darstellen. Analysten rechnen mit einem Absatzpotenzial von fünf bis sieben Millionen Einheiten pro Jahr. Das entspräche rund einem Drittel der aktuellen MacBook-Verkäufe.