Auras großer: Foto-Bilderrahmen Walden setzt auf 15″-Display

Mit dem Modell Walden bietet Aura ab sofort seinen bislang größten digitalen Bilderrahmen an. Das Gerät mit einer Displaydiagonale von 15 Zoll soll noch heute auch in Deutschland für 349 Euro erhältlich sein und richtet sich an Nutzer, die digitale Fotos in großem Format präsentieren möchten.



Wie andere Modelle des Herstellers lässt sich auch Walden über die hauseigene App, per E-Mail oder über ein Webportal mit Inhalten bespielen. Die Bilder werden automatisch an die Position und Ausrichtung des Rahmens angepasst. Walden kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat genutzt werden, wahlweise aufgestellt oder an der Wand montiert.

Das Display löst mit 1600 × 1200 Pixeln auf, besitzt ein mattes Finish und soll durch Farbkalibrierung und automatische Helligkeitsanpassung eine möglichst natürliche Darstellung ermöglichen.



Der Cloud-Speicher für hochgeladene Fotos und Videos ist wie bei allen Aura-Rahmen unbegrenzt nutzbar und im Kaufpreis enthalten. Ein direkter Zugriff auf iPhone-Fotomediatheken sowie Upload-Möglichkeiten aus Google Fotos oder über die Aura-Website sind ebenfalls gegeben.

Aspen und E-Ink-Ankündigung

Auf ifun.de haben wir zuletzt im September das Modell Aura Aspen ausführlich vorgestellt. Dieser 12-Zoll-Rahmen ist vor allem als Geschenk oder für weniger technikaffine Familienmitglieder geeignet, da sich neue Inhalte ohne Interaktion anzeigen lassen.

Der Transfer von Fotos erfolgt direkt aus der iPhone-Fotobibliothek oder per Web und E-Mail. Der Aspen bietet auf etwas kleineren 12 Zoll dieselbe Auflösung wie der neue Walden und eine matte Bildschirmoberfläche, verzichtet jedoch auf eine Wandhalterung.

Zusätzlich hat Aura am 22. Oktober sein erstes Modell mit stromsparender E-Ink-Technologie angekündigt. Der Aura Ink soll sich dank Akkubetrieb bis zu drei Monate ohne Nachladen betreiben lassen. Er nutzt ein 13,3-Zoll-Display mit sechs Tintenfarben und ist auf einen langsamen Bildwechsel ausgelegt. Die Kombination aus Farbdarstellung und langer Laufzeit unterscheidet sich deutlich vom übrigen LCD-Portfolio des Anbieters. Das Modell wird zunächst jedoch nur in den USA verkauft.

Der neue Aura Walden ist jetzt sowohl auf der US-Webseite des Anbieters als euch im deutschen Online-Shop gelistet und kann ab sofort vorbestellt werden.