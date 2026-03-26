Apple und HBO setzen auf bekannte Universen
Neue Trailer: Harry Potter, Spider-Man und Apples Kalter Krieg im All
Kurz vor dem Wochenende liefern mehrere Streaming-Dienste und Studios frische Einblicke in kommende Produktionen. Neben einer neuen Serie im „For All Mankind“-Kosmos auf Apple TV sorgt vor allem ein Rekord-Trailer aus dem Kino für Aufmerksamkeit.
Das neue Harry-Potter-Ensemble: Arabella Stanton, Dominic Mclaughlin, Alastair Stout
Apple und HBO setzen auf bekannte Universen
Apple TV erweitert das alternative Raumfahrt-Szenario von „For All Mankind“ mit der Serie „Star City“. Im Mittelpunkt steht diesmal die sowjetische Perspektive auf das Wettrennen ins All. Erzählt wird die Geschichte von Kosmonauten, Ingenieuren und Geheimdienstmitarbeitern, die unter politischen Spannungen an einem historischen Erfolg arbeiten. Der Start ist für den 29. Mai angekündigt.
Auch HBO Max setzt auf ein bekanntes Franchise. Mit „Harry Potter and the Philosopher’s Stone“ beginnt zu Weihnachten 2026 eine neue Serienumsetzung der Buchreihe. Die erste Staffel soll die Ereignisse des ersten Bandes detaillierter nachzeichnen. Im Fokus steht der Einstieg in die Welt von Hogwarts, inklusive neuer Besetzung und moderner Serienstruktur.
Rekorde im Kino und Survival bei Netflix
Der Trailer zu „Spider-Man: Brand New Day“ hat bereits kurz nach Veröffentlichung neue Bestmarken erreicht. Innerhalb weniger Tage wurden über eine Milliarde Aufrufe gezählt. Damit übertrifft der Clip bisherige Trailer-Rekorde deutlich. Der Film selbst soll Ende Juli in die Kinos kommen und die Geschichte von Peter Parker nach den Ereignissen des letzten Teils fortsetzen.
Netflix ergänzt das Angebot mit dem Survival-Thriller „Apex“. Die Handlung folgt der Protagonistin (Charlize Theron), die sich in der australischen Wildnis behaupten muss. Neben extremen Umweltbedingungen spielt auch eine direkte Bedrohung durch einen Verfolger eine zentrale Rolle. Wie gestern berichtet startet der Film am 24. April bei dem populären Streaming-Anbieter.
Würde mir eine weitere Staffel von TEHERAN auf ATV wünschen.
Die kommen ja definitiv, dauert aber noch bisschen
Staffel 3 kam doch eben erst?
Das ist nicht Harry Potter! Der sieht anders aus!
Diese „moderne Struktur“ ist meist genau das, was heutige Produktionen, egal ob Serie oder Film, einfach versaut.
Gebt Harry Potter eine Chance. Ich glaube, die wird sehr gut werden.
Das ist nicht Harry Potter!
Wie oft willst du mich schreiben, dass der Protagonist auf dem Bild anders ausschaut? Was soll uns das eigentlich sagen?
Glaub ich auch, dass wird denke ich endlich mal wieder eine richtig schöne und produzierte Serie werden.
Es ist einfach nur noch befremdlich wenn Anbieter einen alten Film oder eine Filmreihe zum achten Mal ausschlachten. Das macht es nicht besser. Siehe Herr der Ringe Serie etc.
Die Serie wurde mit der Zeit besser, fand ich. Auch neue Filme so es geben die Tom Bombadils Geschichte näher bringen
Wenn du dich zum Schuljahresende von ner 5 auf ne 4+ rettest, bist du immer noch nicht gut.
Mach nix Hansi, kann ich gut mit leben und wenn es dir den Tag gerettet hat freut es mich…
Ich warte eigentlich nur auf SILO.