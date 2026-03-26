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Apple und HBO setzen auf bekannte Universen

Neue Trailer: Harry Potter, Spider-Man und Apples Kalter Krieg im All
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Kurz vor dem Wochenende liefern mehrere Streaming-Dienste und Studios frische Einblicke in kommende Produktionen. Neben einer neuen Serie im „For All Mankind“-Kosmos auf Apple TV sorgt vor allem ein Rekord-Trailer aus dem Kino für Aufmerksamkeit.

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Das neue Harry-Potter-Ensemble: Arabella Stanton, Dominic Mclaughlin, Alastair Stout

Apple und HBO setzen auf bekannte Universen

Apple TV erweitert das alternative Raumfahrt-Szenario von „For All Mankind“ mit der Serie „Star City“. Im Mittelpunkt steht diesmal die sowjetische Perspektive auf das Wettrennen ins All. Erzählt wird die Geschichte von Kosmonauten, Ingenieuren und Geheimdienstmitarbeitern, die unter politischen Spannungen an einem historischen Erfolg arbeiten. Der Start ist für den 29. Mai angekündigt.

Auch HBO Max setzt auf ein bekanntes Franchise. Mit „Harry Potter and the Philosopher’s Stone“ beginnt zu Weihnachten 2026 eine neue Serienumsetzung der Buchreihe. Die erste Staffel soll die Ereignisse des ersten Bandes detaillierter nachzeichnen. Im Fokus steht der Einstieg in die Welt von Hogwarts, inklusive neuer Besetzung und moderner Serienstruktur.

Rekorde im Kino und Survival bei Netflix

Der Trailer zu „Spider-Man: Brand New Day“ hat bereits kurz nach Veröffentlichung neue Bestmarken erreicht. Innerhalb weniger Tage wurden über eine Milliarde Aufrufe gezählt. Damit übertrifft der Clip bisherige Trailer-Rekorde deutlich. Der Film selbst soll Ende Juli in die Kinos kommen und die Geschichte von Peter Parker nach den Ereignissen des letzten Teils fortsetzen.

Netflix ergänzt das Angebot mit dem Survival-Thriller „Apex“. Die Handlung folgt der Protagonistin (Charlize Theron), die sich in der australischen Wildnis behaupten muss. Neben extremen Umweltbedingungen spielt auch eine direkte Bedrohung durch einen Verfolger eine zentrale Rolle. Wie gestern berichtet startet der Film am 24. April bei dem populären Streaming-Anbieter.
26. März 2026 um 14:49 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    14 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Würde mir eine weitere Staffel von TEHERAN auf ATV wünschen.

  • Diese „moderne Struktur“ ist meist genau das, was heutige Produktionen, egal ob Serie oder Film, einfach versaut.

  • Gebt Harry Potter eine Chance. Ich glaube, die wird sehr gut werden.

  • Es ist einfach nur noch befremdlich wenn Anbieter einen alten Film oder eine Filmreihe zum achten Mal ausschlachten. Das macht es nicht besser. Siehe Herr der Ringe Serie etc.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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