Prime Video im April: „The Boys“ vor dem Finale, „Pumuckl“ kehrt zurück

Nach Netflix informiert heute auch der hierzulande beliebteste Video-Streaming-Dienst Prime Video über seine Neuzugänge im kommenden Monat. Zu den wichtigsten Neuheiten zählen die finale Staffel von „The Boys“, eine neue Pumuckl-Show sowie die Serienadaption von „Das Geisterhaus“.

Die März-Neuzugänge haben wir im vergangenen Monat hier notiert.

Serien-Highlights von „Pumuckl“ bis „The Boys“

Den Auftakt macht Anfang April „Schnick Schnack – Pumuckl treibt Schabernack“. Die neue Show bringt die bekannte Figur aus dem Kinderfernsehen erstmals in reale Umgebungen. Der Kobold sorgt dabei mit versteckter Kamera für Streiche im Münchner Alltag. Die Episoden werden durch eine fortlaufende Handlung verbunden, die sich über die gesamte Staffel erstreckt.

Ebenfalls neu startet die zweite Staffel der Reality-Produktion „Mission Unknown: The Unexpected“. Influencer wie Jens Knossalla treten dabei in Teams zu internationalen Herausforderungen an. Parallel erweitert Prime Video sein Angebot um zahlreiche weitere Serien, darunter neue Staffeln von „The Handmaid’s Tale“ und „Cangaco Novo“ sowie ältere Staffeln von „Brooklyn Nine-Nine“.

Zum Monatsende folgt mit „Das Geisterhaus“ eine internationale Serienproduktion. Die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Roman von Isabel Allende und begleitet mehrere Generationen einer Familie vor dem Hintergrund politischer Veränderungen in Südamerika.

Filme, bekannte Reihen und Live-Sport

Im Filmbereich ergänzt Prime Video das Angebot im April um zahlreiche bekannte Produktionen. Dazu gehören mehrere Teile der James Bond-Reihe sowie Titel wie „House of Gucci“ und „Dune“. Auch Superheldenfilme wie „The Dark Knight“ und „Batman v Superman“ sind neu im Katalog vertreten.

Mit „Balls Up“ startet zudem eine neue Komödie mit Mark Wahlberg, in der zwei Marketingmanager nach einer eskalierten Reise in Brasilien in einen internationalen Skandal geraten.

Darüber hinaus baut Prime Video sein Live-Angebot aus. Neben ausgewählten Spielen aus der NBA werden auch Begegnungen der UEFA Champions League übertragen, darunter Partien mit Beteiligung von Topklubs wie FC Bayern München.

Neue Serien bei Prime Video im April 2026

1. April

Schnick Schnack – Pumuckl treibt Schabernack | Staffel 1 | Exclusive

5. April

Nippon Sangoku: Die drei Nationen der roten Sonne | Staffel 1 | Original

8. April

The Boys | Staffel 5 | Original

The Handmaid’s Tale | Staffel 6 | Exclusive

11. April

Fist of The North Star | Staffel 1 | Exclusive

13. April

Bones | Staffel 1-12

17. April

Absolute Value of Romance | Staffel 1 | Exclusive

American Gladiators | Staffel 1 | Original

20. April

Kevin | Staffel 1 | Original

Brooklyn Nine-Nine | Staffel 1-8

22. April

Mission Unknown: The Unexpected | Staffel 2 | Exclusive

23. April

LOL: Chi Ride È Fuori | Staffel 6 | Original

24. April

Cangaco Novo | Staffel 2 | Original

Cochinas | Staffel 1 | Original

27. April

Pam & Tommy | Staffel 1

29. April

Das Geisterhaus | Staffel 1 | Original

Neue Filme bei Prime Video im April 2026

1. April

Spectre

House of Gucci

Skyfall

James Bond 007 – Ein Quantum Trost

James Bond 007 – Casino Royale

James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben

Megamind: Der Knopf des Verbrechens

2. April

Der Fall Collini

Ready or Not

Mission: Impossible – Fallout

5. April

Stromberg – Wieder alles wie immer | Exclusive

9. April

Sonic the Hedgehog

Sonic the Hedgehog 2

10. April

The Longest Ride

11. April

Kung Fu In Rome | Exclusive

The Maze Runner

Maze Runner: The Death Cure

Maze Runner: The Scorch Trials

12. April

Pompeii

15. April

Balls Up | Original

Auslöschung

The Dark Knight

Batman v. Superman: Dawn of Justice

Batman Begins

16. April

The Exorcism

Jerry West: Das Logo | Original

Nachts im Museum

Nachts im Museum 2

Night at the Museum: Secret of the Tomb

17. April

Waiting for the Barbarians

Venganza | Original

Project Darwin

19. April

Zack Snyder’s Justice League

Sugar Baby

20. April

Gone Girl – Das perfekte Opfer

Dune

21. April

Love Again

23. April

Super Charlie | Exclusive

24. April

Wild Robot | Exclusive

25. April

American Sniper

Pretty Woman

26. April

Never Let Go | Exclusive

28. April

Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn

30. April

Chroniken der Unterwelt

The Astronaut | Exclusive

Live-Events bei Prime Video im April 2026

2. April

Timberwolves vs. Pistons

3. April

Lakers vs. Thunder

4. April

Spurs vs. Nuggets

9. April

Celtics vs. Knicks

10. April

Cavaliers vs. Hawks

Lakers vs. Warriors

11. April