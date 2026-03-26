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68 Serien- und Film-Neuzugänge

Prime Video im April: „The Boys“ vor dem Finale, „Pumuckl“ kehrt zurück
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Nach Netflix informiert heute auch der hierzulande beliebteste Video-Streaming-Dienst Prime Video über seine Neuzugänge im kommenden Monat. Zu den wichtigsten Neuheiten zählen die finale Staffel von „The Boys“, eine neue Pumuckl-Show sowie die Serienadaption von „Das Geisterhaus“.

Balls Up Poster

Die März-Neuzugänge haben wir im vergangenen Monat hier notiert.

Serien-Highlights von „Pumuckl“ bis „The Boys“

Den Auftakt macht Anfang April „Schnick Schnack – Pumuckl treibt Schabernack“. Die neue Show bringt die bekannte Figur aus dem Kinderfernsehen erstmals in reale Umgebungen. Der Kobold sorgt dabei mit versteckter Kamera für Streiche im Münchner Alltag. Die Episoden werden durch eine fortlaufende Handlung verbunden, die sich über die gesamte Staffel erstreckt.

Ebenfalls neu startet die zweite Staffel der Reality-Produktion „Mission Unknown: The Unexpected“. Influencer wie Jens Knossalla treten dabei in Teams zu internationalen Herausforderungen an. Parallel erweitert Prime Video sein Angebot um zahlreiche weitere Serien, darunter neue Staffeln von „The Handmaid’s Tale“ und „Cangaco Novo“ sowie ältere Staffeln von „Brooklyn Nine-Nine“.

Zum Monatsende folgt mit „Das Geisterhaus“ eine internationale Serienproduktion. Die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Roman von Isabel Allende und begleitet mehrere Generationen einer Familie vor dem Hintergrund politischer Veränderungen in Südamerika.

Filme, bekannte Reihen und Live-Sport

Im Filmbereich ergänzt Prime Video das Angebot im April um zahlreiche bekannte Produktionen. Dazu gehören mehrere Teile der James Bond-Reihe sowie Titel wie „House of Gucci“ und „Dune“. Auch Superheldenfilme wie „The Dark Knight“ und „Batman v Superman“ sind neu im Katalog vertreten.

Mit „Balls Up“ startet zudem eine neue Komödie mit Mark Wahlberg, in der zwei Marketingmanager nach einer eskalierten Reise in Brasilien in einen internationalen Skandal geraten.

Darüber hinaus baut Prime Video sein Live-Angebot aus. Neben ausgewählten Spielen aus der NBA werden auch Begegnungen der UEFA Champions League übertragen, darunter Partien mit Beteiligung von Topklubs wie FC Bayern München.

Neue Serien bei Prime Video im April 2026

1. April

  • Schnick Schnack – Pumuckl treibt Schabernack | Staffel 1 | Exclusive

5. April

  • Nippon Sangoku: Die drei Nationen der roten Sonne | Staffel 1 | Original

8. April

  • The Boys | Staffel 5 | Original
  • The Handmaid’s Tale | Staffel 6 | Exclusive

11. April

  • Fist of The North Star | Staffel 1 | Exclusive

13. April

  • Bones | Staffel 1-12

17. April

  • Absolute Value of Romance | Staffel 1 | Exclusive
  • American Gladiators | Staffel 1 | Original

20. April

  • Kevin | Staffel 1 | Original
  • Brooklyn Nine-Nine | Staffel 1-8

22. April

  • Mission Unknown: The Unexpected | Staffel 2 | Exclusive

23. April

  • LOL: Chi Ride È Fuori | Staffel 6 | Original

24. April

  • Cangaco Novo | Staffel 2 | Original
  • Cochinas | Staffel 1 | Original

27. April

  • Pam & Tommy | Staffel 1

29. April

  • Das Geisterhaus | Staffel 1 | Original

Neue Filme bei Prime Video im April 2026

1. April

  • Spectre
  • House of Gucci
  • Skyfall
  • James Bond 007 – Ein Quantum Trost
  • James Bond 007 – Casino Royale
  • James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben
  • Megamind: Der Knopf des Verbrechens

2. April

  • Der Fall Collini
  • Ready or Not
  • Mission: Impossible – Fallout

5. April

  • Stromberg – Wieder alles wie immer | Exclusive

9. April

  • Sonic the Hedgehog
  • Sonic the Hedgehog 2

10. April

  • The Longest Ride

11. April

  • Kung Fu In Rome | Exclusive
  • The Maze Runner
  • Maze Runner: The Death Cure
  • Maze Runner: The Scorch Trials

12. April

  • Pompeii

15. April

  • Balls Up | Original
  • Auslöschung
  • The Dark Knight
  • Batman v. Superman: Dawn of Justice
  • Batman Begins

16. April

  • The Exorcism
  • Jerry West: Das Logo | Original
  • Nachts im Museum
  • Nachts im Museum 2
  • Night at the Museum: Secret of the Tomb

17. April

  • Waiting for the Barbarians
  • Venganza | Original
  • Project Darwin

19. April

  • Zack Snyder’s Justice League
  • Sugar Baby

20. April

  • Gone Girl – Das perfekte Opfer
  • Dune

21. April

  • Love Again

23. April

  • Super Charlie | Exclusive

24. April

  • Wild Robot | Exclusive

25. April

  • American Sniper
  • Pretty Woman

26. April

  • Never Let Go | Exclusive

28. April

  • Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn

30. April

  • Chroniken der Unterwelt
  • The Astronaut | Exclusive

Live-Events bei Prime Video im April 2026

2. April

  • Timberwolves vs. Pistons

3. April

  • Lakers vs. Thunder

4. April

  • Spurs vs. Nuggets

9. April

  • Celtics vs. Knicks

10. April

  • Cavaliers vs. Hawks
  • Lakers vs. Warriors

11. April

  • Timberwolves vs. Rockets
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26. März 2026 um 17:24 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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