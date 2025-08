Investitionen statt Strafzölle: Apple schlägt Trumps Kurs ein

Apple plant, in den kommenden vier Jahren weitere 100 Milliarden US-Dollar in den Aufbau seiner Fertigungskapazitäten in den Vereinigten Staaten zu investieren. Die Ankündigung erfolgte vor dem Hintergrund wiederholter Drohungen von Donald Trump, Importzölle in Höhe von 25 Prozent auf Smartphones und andere Elektronikprodukte zu verhängen, die außerhalb der USA hergestellt werden.

Bereits im Februar hatte Apple ein Investitionspaket über 500 Milliarden US-Dollar sowie die Schaffung von 20.000 Arbeitsplätzen angekündigt. Nun soll dieses Engagement deutlich ausgeweitet werden.

Milliarden für die USA: Wie Apple Trumps Strafzölle umschiffen will

Konkret ist im Rahmen des neuen „American Manufacturing Program“ geplant, Teile der Lieferkette und fortschrittliche Produktionsprozesse in die USA zurückzuholen. Auch eine neue Fabrik in Texas befindet sich in Planung. Dort sollen Maschinen hergestellt werden, die unter anderem für den Einsatz im Bereich künstlicher Intelligenz vorgesehen sind. Ziel ist es, Abhängigkeiten von asiatischen Produktionsstandorten zu verringern und gleichzeitig politischen Forderungen nach mehr lokaler Wertschöpfung nachzukommen.

Zölle als politisches Druckmittel

Trotz der angekündigten Investitionen bleibt Apple wegen seiner Produktionsausweitung in Indien in der Kritik des Präsidenten. Im Mai hatte Trump öffentlich erklärt, er wolle nicht, dass Apple weiter in Indien produziere. Während einer Reise in den Nahen Osten lobte er zwar andere Tech-CEOs, betonte aber auch seinen Unmut darüber, dass Apple-Chef Tim Cook nicht an der Delegation teilgenommen hatte.

Vor den Karren gespannt: Tim Cook als kritikloser Fürsprecher für Trump

Beobachter weisen darauf hin, dass die Zölle unter Trump zunehmend zu einem politischen Steuerungsinstrument geworden sind. Etwa ein Drittel des gesamten Zollvolumens wurde in der Vergangenheit durch Ausnahmen aufgehoben. Ein Teil dieser Ausnahmen ergibt sich aus Handelsabkommen wie dem zwischen den USA, Mexiko und Kanada. Der größere Anteil wird jedoch individuell auf Antrag einzelner Unternehmen oder Branchen gewährt. Solche Entscheidungen erfolgen nicht selten auf informeller Basis.

Apple scheint mit der aktuellen Investitionszusage gezielt auf diese Praxis zu reagieren. Durch den Ausbau der US-Produktion kann sich das Unternehmen nicht nur strategisch besser positionieren, sondern auch potenziellen Sonderregelungen näherkommen, um Trumps Strafzöllen weitgehend auszuweichen.