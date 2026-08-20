Amazon verschenkt Alexa+ an Fire-TV-Besitzer

Amazon überrascht bei der Preisgestaltung von Alexa+. In den USA erhalten Besitzer kompatibler Fire-TV-Geräte die neue KI-Assistentin ab sofort kostenlos – unabhängig davon, ob sie Amazon Prime abonniert haben. Amazon hat die Änderung jetzt offiziell angekündigt.

Bislang war Alexa+ nach Abschluss der Testphase grundsätzlich Bestandteil von Prime. Nutzer ohne Mitgliedschaft mussten in den USA 19,99 Dollar monatlich bezahlen. Diese Einschränkung entfällt auf kompatiblen Fire-TV-Geräten nun vollständig.

Unterstützt werden aktuelle Fire TV Sticks und der Fire TV Cube sowie Amazons Ember-Fernseher. Auch ausgewählte Fernseher von Herstellern wie Hisense und Panasonic mit integrierter Alexa+-Unterstützung nehmen teil. Die Umstellung erfolgt automatisch, eine zusätzliche App oder ein separates Abonnement werden nicht benötigt.

Mehr als nur die Filmsuche

Auf dem Fernseher kann Alexa+ beispielsweise über natürlich formulierte Fragen nach Filmen und Serien suchen. Nutzer können nach Schauspielern fragen, Empfehlungen weiter eingrenzen oder gezielt nach einzelnen Szenen suchen. Auch die Smart-Home-Steuerung ist möglich, etwa um das Bild einer verbundenen Haustürkamera auf dem Fernseher anzuzeigen.

Amazon zufolge wird die neue Assistenz auf Fire TV bereits beinahe doppelt so häufig verwendet wie die klassische Alexa. Das dürfte ein Grund dafür sein, warum der Konzern gerade den Fernseher als kostenlosen Zugangspunkt auswählt.

Deutschland zahlt später eigentlich 22,99 Euro

Hierzulande ist Alexa+ seit Mai im Rahmen des Early-Access-Programms verfügbar und während dieser Testphase ohnehin kostenlos. Danach soll die neue Alexa für Prime-Mitglieder enthalten sein, während Amazon für Nutzer ohne Prime bislang 22,99 Euro pro Monat angekündigt hat.

Das sorgte nicht zuletzt deshalb für Diskussionen, weil wir im Mai erfahren haben, dass Alexa+ selbst für zahlende Nutzer nicht werbefrei wird.

Ob Amazon die jetzt angekündigte Fire-TV-Sonderregel später auch auf Deutschland überträgt, ist offen. Das Unternehmen spricht bislang lediglich davon, den kostenlosen Zugang künftig auf weitere Geräte und Regionen ausweiten zu können. Sollte Deutschland folgen, würde ein kompatibler Fire TV ausreichen, um die monatlichen 22,99 Euro zu umgehen.