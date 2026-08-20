Beats 360: Neue Apple-Kopfhörer fast vollständig geleakt

Apple scheint kurz vor der Vorstellung neuer Over-Ear-Kopfhörer seiner Tochtermarke Beats zu stehen. Nachdem das bislang unangekündigte Modell bereits bei der US-Behörde FCC und auf Fotos von Fußballstar Lamine Yamal aufgetaucht war, haben nun mehrere Händlerseiten nahezu die komplette Ausstattung der sogenannten Beats 360 verraten.

Die Einträge erschienen unter anderem kurzzeitig bei Amazon UK und wurden inzwischen wieder entfernt. Wie iClarified anhand der gesicherten Händlerangaben berichtet, sollen die Beats 360 Apples erste wasser- und schweißresistenten Over-Ear-Kopfhörer werden. Genannt wird eine Zertifizierung nach IPX4.

Polster lassen sich komplett austauschen

Neu ist offenbar auch das Polsterkonzept. Sowohl die Ohrpolster als auch das Polster am Kopfbügel sollen sich austauschen lassen. Das macht nicht nur unterschiedliche Farbkombinationen möglich, sondern erlaubt nach dem Sport auch den Wechsel auf einen frischen Satz. Neben den serienmäßigen „Performance Knit“-Polstern sollen weichere „UltraPlush“-Varianten angeboten werden.

Optisch erinnern die runderen Ohrmuscheln und das Textilgewebe ein wenig an Apples AirPods Max. Die Beats 360 sollen sich allerdings flach zusammenlegen lassen und mit einer Tasche aus Ripstop-Gewebe geliefert werden. Als Farben tauchten bislang Schwarz, Cloud, Pink und Sky auf.

ANC soll deutlich stärker werden

Auch technisch legt Beats offenbar nach. Die aktive Geräuschunterdrückung soll laut den vorzeitig veröffentlichten Produktbeschreibungen bis zu 1,75-mal stärker arbeiten als bei den Beats Studio Pro. Transparenzmodus, personalisiertes 3D-Audio mit dynamischem Head-Tracking und eine verbesserte Gesprächsqualität mit KI-gestützter Geräuschfilterung gehören ebenfalls zur Ausstattung.

Die Bedienung erfolgt über Tasten an beiden Ohrmuscheln. Dort sitzen unter anderem Lautstärkeregler, Multifunktionstaste, Ein-/Ausschalter und eine separate Taste für die Hörmodi. Die Akkulaufzeit wird lediglich als „ganztägig“ beschrieben, konkrete Stundenangaben fehlen bislang.

Für Apple- und Android-Geräte ist jeweils eine schnelle Kopplung vorgesehen. Ob Apple den H2-Chip integriert, geht aus den Händlerseiten dagegen nicht hervor. Gerade dieser Punkt könnte darüber entscheiden, wie eng sich die Beats 360 in Apples Ökosystem einfügen.

Marktstart dürfte nicht mehr weit entfernt sein

Als Preis werden in den Leaks 299 US-Dollar genannt. Einen offiziellen Vorstellungstermin gibt es noch nicht. Dass gleich mehrere Händler bereits fertige Produktseiten angelegt hatten, deutet allerdings auf einen zeitnahen Marktstart hin.

Das Modell dürfte die 2023 erschienenen Beats Studio Pro als Apples günstigere Over-Ear-Alternative zu den AirPods Max ablösen. Bereits im Mai hatte eine FCC-Zertifizierung mit der Modellnummer A3577 auf neue Beats-Kopfhörer hingedeutet.