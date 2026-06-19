Alexa+ ohne Warteliste: Zugang ab 27 Euro

Amazon hat bereits vor wenigen Tagen die ersten, „frühen“ Prime-Day-Angebote gestartet. Nun sind auch zahlreiche Geräte aus dem eigenen Hardware-Portfolio reduziert. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur der Preis. Mehrere Aktionspakete enthalten zugleich einen bevorzugten Zugang zu Alexa+, der neuen Generation der Amazon-Sprachassistenz.

Für viele Nutzer dürfte genau das der eigentliche Anreiz sein. Alexa+ wird in Deutschland bislang nur im Rahmen eines Early-Access-Programms verteilt. Obwohl sich Interessenten bereits registrieren können, warten viele Anwender weiterhin auf eine Freischaltung. Amazon nutzt die aktuellen Angebote nun, um den Zugang zur neuen Assistenz direkt mit ausgewählten Geräten zu verknüpfen.

Günstigster Einstieg über den Fire TV Stick

Die aktuell preiswerteste Möglichkeit, bevorzugten Zugriff auf Alexa+ zu erhalten, ist der Fire TV Stick 4K Plus. Das Streaming-Gerät wird im Rahmen der Aktion für 26,99 Euro statt 69,99 Euro angeboten. Amazon nennt entsprechend auch einen Rabatt von 61 Prozent.

Daneben sind mehrere Echo-Bundles erhältlich, die den Early Access ebenfalls einschließen. Dazu zählen unter anderem Doppelpacks des Echo Dot, Echo Dot Kids, Echo Spot oder Echo Show 5. Auch verschiedene Smart-Home-Pakete mit Ring-Komponenten werden mit Alexa+-Zugang beworben.

Vergleichbar mit ChatGPT

Bereits im Mai hatte Amazon den Deutschlandstart von Alexa+ angekündigt und die neue Sprachassistenz als deutlich gesprächiger und kontextbewusster positioniert. Statt einzelner Befehle sollen längere Unterhaltungen möglich sein, bei denen frühere Fragen und Antworten berücksichtigt werden. Gespräche lassen sich zudem über verschiedene Geräte hinweg fortsetzen.

Alexa+ soll nicht mehr nur einzelne Kommandos ausführen, sondern ähnlich wie moderne KI-Chatbots auf Wissensfragen reagieren, Zusammenhänge verstehen und mehrere Smart-Home-Geräte gleichzeitig steuern können. Amazon spricht von einer natürlicheren Sprachbedienung, die weniger feste Befehle voraussetzt. Über die technischen Grundlagen und die unterstützten Geräte hatten wir erst im Frühjahr berichtet.



Auch neuer Ember Artline TV günstiger

Neben den Alexa+-Paketen hat Amazon weitere Eigenmarken reduziert. Auffällig ist der neue Ember Artline Fernseher, den wir erst vor Kurzem ausführlicher vorgestellt haben. Das 55-Zoll-Modell mit Fire TV, QLED-Panel und integrierter Kunstgalerie kostet aktuell 659,99 Euro statt 999,99 Euro. Der Fernseher unterstützt Alexa+ bereits ab Werk und gehört zu den kompatiblen Geräten der neuen Plattform.

Ebenfalls reduziert sind der Kindle Colorsoft im Bundle mit Hülle und Netzteil für 220,97 Euro sowie das eero-6-Mesh-WLAN-System im Doppelpack für 129,99 Euro.

