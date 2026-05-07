Alexa+ jetzt auch in Deutschland: Bis zum 15. September kostenlos

Amazon startet Alexa+ jetzt auch in Deutschland. Die neue Version der Sprachassistenz wird zunächst im Rahmen eines Early-Access-Programms verteilt und soll sich deutlich natürlicher bedienen lassen als die bisherige Alexa-Version.

Nutzer können freier formulieren, Themen wechseln und längere Gespräche führen, ohne das Aktivierungswort ständig wiederholen zu müssen.

Amazon beschreibt Alexa+ als „Ambient KI“. Gemeint ist damit eine Assistenz, die nicht nur in einer einzelnen App arbeitet, sondern sich über verschiedene Geräte hinweg durch den Alltag zieht. Gespräche lassen sich auf einem Echo-Lautsprecher beginnen, später in der Alexa-App fortführen und künftig auch im Browser weiterführen.

Ohne Prime für 22,99€/Monat

Wer Alexa+ ausprobieren möchte, kann entweder ein neues kompatibles Echo-Gerät kaufen oder sich mit bestehenden Geräten für eine Einladung registrieren. Während der Early-Access-Phase bleibt Alexa+ kostenlos.

Nach Abschluss der Testphase, die mindestens bis zum 15. September laufen soll, wird Alexa+ für Prime-Mitglieder ohne Zusatzkosten verfügbar sein. Ohne Prime-Abonnement nennt Amazon einen Preis von 22,99 Euro pro Monat.

Unterstützt werden die meisten aktuellen Echo-Modelle, etwa derEcho Show 8, der Echo Show 11, der Echo Dot Max oder der Echo Studio. Ausgenommen sind mehrere ältere Generationen, darunter der erste Echo Dot, der erste Echo Show und der erste Echo Spot. Auch aktuelle Fire-TV-Geräte und Amazons neue Ember-Fernseher werden unterstützt.

Alexa soll Aufgaben komplett erledigen

Amazon positioniert Alexa+ klar als Gegenentwurf zu klassischen Chatbots. Während viele KI-Systeme meist nur Informationen liefern, soll Alexa+ konkrete Aufgaben übernehmen können. Genannt werden Restaurantreservierungen über OpenTable, das Eintragen von Kalenderterminen, Smart-Home-Steuerung oder Produktsuchen bei Amazon.

Dabei greift Alexa+ auf persönliche Informationen und Gewohnheiten zurück. Die Assistentin merkt sich beispielsweise Vorlieben, wiederkehrende Routinen oder Familieninformationen und soll dadurch mit der Zeit hilfreicher werden.

Amazon hebt zudem die Lokalisierung für Deutschland hervor. Alexa+ verstehe regionale Begriffe wie „Semmeln“, „Schrippen“ oder „Brötchen“, kenne lokale Eigenheiten und könne auch auf kulturelle Besonderheiten reagieren.

Kontext über mehrere Geräte hinweg

Neu ist auch die geräteübergreifende Kontextverwaltung. Nutzer sollen Unterhaltungen nicht jedes Mal neu beginnen müssen. Informationen und Gesprächsinhalte bleiben laut Amazon erhalten, unabhängig davon, ob Alexa über Echo, Fire TV, Smartphone oder künftig den Browser genutzt wird.

Darüber hinaus kann Alexa+ Dokumente, Fotos und handschriftliche Notizen auswerten. Nutzer können Dateien über die Alexa-App hochladen und anschließend Fragen dazu stellen.