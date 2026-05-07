Alexa+: Preis, Geräte, Browser-App und unterstützte Dienste

Mit dem Deutschlandstart von Alexa+ hat Amazon zahlreiche Zusatzdetails zur neuen KI-Assistentin veröffentlicht. Neben Preisen und kompatiblen Geräten geht es dabei auch um unterstützte Dienste, Browser-Funktionen und die Integration in den Alltag.

Alexa+ startet zunächst im Rahmen eines Early-Access-Programms. Nutzer mit kompatiblen Geräten können sich registrieren oder direkt neue Echo-Modelle kaufen, um bevorzugt Zugriff zu erhalten.

Diese Geräte unterstützen Alexa+

Kompatibel sind laut Amazon die meisten aktuellen Echo-Geräte. Explizit genannt werden Echo Show 8, Echo Show 11, Echo Dot Max und Echo Studio. Auch zahlreiche Fire-TV-Modelle erhalten Alexa+, darunter aktuelle Fire TV Sticks, Fire TV Cube und die neuen Ember-Fernseher. Dazu zählt auch der erst kürzlich vorgestellte Ember Artline.

Nicht unterstützt werden mehrere ältere Generationen, darunter:

Echo Dot (1. Gen.)

Echo (1. Gen.)

Echo Plus (1. Gen.)

Echo Show (1. und 2. Gen.)

Echo Spot (1. Gen.)

Alexa+ mit Browser-Version

Amazon will Alexa+ nicht auf Lautsprecher und Fernseher beschränken. Gespräche sollen künftig auch im Browser fortgesetzt werden können. Nutzer können laut Amazon ein Gespräch im Wohnzimmer beginnen, unterwegs in der iPhone-App weiterführen und später am Rechner fortsetzen.

Dabei bleibt der Gesprächskontext erhalten. Alexa+ soll sich also daran erinnern, worüber zuvor gesprochen wurde. Die Browser-App soll „bald verfügbar“ sein.

Diese Dienste unterstützt Alexa+

Zum Deutschlandstart arbeitet Alexa+ unter anderem mit folgenden Diensten zusammen:

OpenTable

Spotify

Apple Music

Amazon Music

Prime Video

Audible

Im Smart Home werden unter anderem Geräte von Philips Hue, Ring sowie Bosch und Siemens unterstützt. Weitere Partner sollen im Laufe des Jahres folgen, darunter GMX, Web.de, Tripadvisor, The Fork und Kinoheld.

Nachrichten, Radio, Lokales

Alexa+ greift zudem auf Inhalte deutscher Medienanbieter zurück. Genannt werden ARD, BILD und Der Spiegel. Hinzu kommen über 1.000 Radiosender von ARD Sounds, RTL Radio und Radio FFH.

Amazon betont außerdem die deutsche Lokalisierung. Alexa+ verstehe regionale Begriffe und lokale Eigenheiten. Im Pressematerial nennt Amazon Beispiele wie „Schrippen“ und „Semmeln“.

Nach der Early-Access-Phase bleibt Alexa+ für Prime-Mitglieder kostenlos enthalten. Ohne Prime kostet der Dienst 22,99 Euro pro Monat.