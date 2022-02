Amazon Prime Video: Die Neuzugänge im März 2022

Ben Affleck und Ana de Armas spielen Vic und Melinda Van Allen, ein wohlhabendes Ehepaar aus New Orleans, dessen Ehe unter der Last von Missgunst, Eifersucht und Misstrauen zerbricht. Als ihre gegenseitigen Provokationen und Psychospielchen eskalieren und Melindas außereheliche Liebschaften zu verschwinden beginnen, entwickeln sich die Dinge schnell zu einem tödlichen Katz- und Mausspiel. Deep Water, fesselnd inszeniert von Adrian Lyne, einem der berühmtesten Filmemacher des Genres, markiert die Rückkehr des erotischen Thrillers und zeigt, wie weit Menschen bereit sind zu gehen.

Amazon Prime Video wartet im kommenden Monat mit dem legendären Jean-Luc Picard auf, birngt die 2. Staffel der Comedy-Serie „Upload“ an den Start und will mit dem Spielfilm Deep Water punkten, in dem Ben Affleck und Ana de Armas vor der Kamera stehen.

Insert

You are going to send email to