Der Video-Streaming-Dienst Disney+ hat uns heute mit einer Übersicht der im März anstehenden Neuerscheinungen versorgt. Diese lassen sich seit dem 15. Dezember übrigens auch über Apples SharePlay-Funktion betrachten und so gemeinsam mit Freunden streamen, auch wenn diese sich an einem anderen Ort befinden.



Im März könntet ihr dann gemeinsam „West Side Story“ schauen. Das Remake von Steven Spielberg dürfte bei den Oscar-Verleihungen am 27. März wahrscheinlich eine Auszeichnung mitnehmen, ist der Film doch gleich in sieben Kategorien nominiert – unter anderem in den Kategorien „Bester Film“ und „Beste Regie“. Die Neuverfilmung des Klassikers von 1961 wird sich ab dem 2. März auf Disney+ streamen lassen

Ab dem 16. März steht der ebenfalls für den besten Film nominierte „Nightmare Alle“ auf dem Streaming-Service bereit.

Ebenfalls für mindestens einen Oscar nominiert und auch bei Disney+ verfügbar: „Encanto“, „Luca“, „Raya und der letzte Drache“, „Cruella“, „Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings“, „Summer of Soul“ und „Free Guy“.

Neu auf Disney+: Das läuft im März 2022

2. März

A Million Little Things – Staffel 1-2 (Star)

The Good Fight – Staffel 1-4 (Star)

4. März

Darjeeling Limited (Star)

Jede Sekunde zählt – The Guardian (Star)

Heidi (Star)

Die kleine Hexe (Star)

Tschick (Star)

What a Man (Star)

When in Rome – Fünf Männer sind vier zu viel (Star)

9. März

Afrikas tödlichste Jäger – Staffel 4 (National Geographic)

This Is Us: Das ist Leben – Staffel 1-5 (Star)

The Great North – Staffel 2 (Star)

Antidisturbios – Bereitschaftspolizei – Staffel 1 (Star)

11. März

Haus über Kopf (Star)

Der Club der toten Dichter (Star)

Sweet Home Alabama – Liebe auf Umwegen (Star)

Dame, König, Ass, Spion (Star)

True Lies – Wahre Lügen (Star)

Vatertage – Opa über Nacht (Star)

Embrace the Panda: Making Turning Red (Pixar)

16. März

Tierbabys in Afrika – Staffel 1 (National Geographic)

The Returned – Staffel 1&2 (Star)

Seattle Firefighters – Die jungen Helden – Staffel 5 (Star)

Nightmare Alley (Star)

18. März

Im Namen meiner Tochter – Der Fall Kalinka (Star)

Willkommen bei den Sch’tis (Star)

Shopaholic – Die Schnäppchenjägerin (Star)

Deadpool 2 (Marvel)

Gegen die Wand (Star)

Kinsey – Die Wahrheit über Sex (Star)

Strange Magic (Star)

Unter der Sonne der Toskana (Star)

More than Robots (Disney+ Original)

23. März

Danger Decoded – Staffel 1 (Star)

Es war nicht meine Schuld – Staffel 1 (Star)

Parallel Worlds (Disney+ Original)

25. März

Die fabelhafte Welt der Amélie (Star)

Boy 7 (Star)

Bride Wars – Beste Feindinnen (Star)

Zwei Asse trumpfen auf (Star)

Early Man – Steinzeit bereit (Star)

Drachenkrieger – Das Geheimnis der Wikinger (Star)

The Help (Star)

Zwei außer Rand und Band (Star)

I Heart Huckabees (Star)

Zwei bärenstarke Typen (Star)

Vier Fäuste gegen Rio (Star)

Shaun das Schaf – Der Film (Star)

Ein wunderbarer Frühling mit Micky Maus (Disney+ Original)

30. März