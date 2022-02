Netflix: Neue Filme und Serien im März 2022

Nach Disney+ und dem ZDF hat auch Netflix die Liste mit den für kommenden Monat geplanten Neuerscheinungen vorgelegt. Der Videodienst hat im März unter anderem den Start der Serie Queer Eye Germany sowie neue Staffeln von Bridgerton und The Last Kingdom im Programm. Zudem starten die Filme The Adam Project und Against The Ice sowie die dokumentarische Miniserie The Andy Warhol Diaries.

Mit einer Prise Glitzer und vielen guten Vibes läuten wir den Frühling ein. Wir nehmen euch mit auf eine Expedition ins Grönland von 1909, lernen einen Zeitreisenden aus der Zukunft kennen, erfahren mehr über die pikanten Geheimnisse und Liebschaften der Bridgertons und erleben wie die deutschen Fab 5 viel Liebe, Vielfalt und Optimismus versprühen. Eins ist also sicher: Der März wird bunt.

Neue Netflix-Serien im März 2022:

1. März

The Guardians of Justice – Als ihr scheinbar furchtloser Anführer auf Selbstzerstörungsmission geht, muss es ein Superhelden-Team mit dem Bösen in der Welt – und sich selbst – aufnehmen.

2. März

Ritmo salvaje – Als ihr scheinbar furchtloser Anführer auf Selbstzerstörungsmission geht, muss es ein Superhelden-Team mit dem Bösen in der Welt – und sich selbst – aufnehmen.

3. März

Mitternacht im Pera Palace – In einem alten Hotel in Istanbul wird eine Journalistin in die Vergangenheit versetzt. Sie muss ein Komplott aufhalten, das das Schicksal der Türkei verändern könnte.

– In einem alten Hotel in Istanbul wird eine Journalistin in die Vergangenheit versetzt. Sie muss ein Komplott aufhalten, das das Schicksal der Türkei verändern könnte. L'Agence : L'immobilier de luxe en famille: Staffel 2 – Diese Reality-Serie gibt Einblick in das Maklergeschäft: Die Kretzes bringen außergewöhnliche Immobilien in Frankreich und auf der ganzen Welt an den Mann (und die Frau).

4. März

Ein Teil von ihr – Nachdem ein brutaler Angriff in ihrer Kleinstadt Gefahren und tödliche Geheimnisse ans Licht bringt, reimt sich eine Frau die dunkle Vergangenheit ihrer Mutter zusammen.

– Nachdem ein brutaler Angriff in ihrer Kleinstadt Gefahren und tödliche Geheimnisse ans Licht bringt, reimt sich eine Frau die dunkle Vergangenheit ihrer Mutter zusammen. Making Fun – Der mürrische Bastler Jimmy DiResta lässt sich bei seinen entzückenden Erfindungen von Kinderideen inspirieren. Wenn ihm danach ist, setzt er sie sogar um.

8. März

Last One Standing – Komiker spielen in einem spannungsgeladenen Drama mit. Doch sollten ihre Witze in den improvisierten Szenen ohne Drehbuch nicht greifen, droht ihnen das Aus.

– Komiker spielen in einem spannungsgeladenen Drama mit. Doch sollten ihre Witze in den improvisierten Szenen ohne Drehbuch nicht greifen, droht ihnen das Aus. Astrologischer Leitfaden für gebrochene Herzen: Staffel 2 – Ihre Show „Stars of Love“ bringt Alice weiterhin steten Erfolg ein, während sich ihre eigene Beziehung mit Davide jedoch als alles andere als berechenbar erweist.

9. März

Queer Eye Germany – In dieser Makeover-Serie verzaubern fünf Experten in puncto Lifestyle, Mode, Beauty, Gesundheit und Wohnen – die Fab Five – eine ganze Nation und verändern Leben.

– In dieser Makeover-Serie verzaubern fünf Experten in puncto Lifestyle, Mode, Beauty, Gesundheit und Wohnen – die Fab Five – eine ganze Nation und verändern Leben. The Last Kingdom: Staffel 5 – In England herrscht seit Jahren ein fragiler Frieden. Doch Uhtred befürchtet, dass das Ende des Friedens naht. Seine Vermutung soll sich leider schon bald bewahrheiten.

– In England herrscht seit Jahren ein fragiler Frieden. Doch Uhtred befürchtet, dass das Ende des Friedens naht. Seine Vermutung soll sich leider schon bald bewahrheiten. Byron Baes – Warmes Wetter, schöne Strände und das coole, kreative Flair ziehen australische Influencer in Strömen nach Byron Bay, wo die Liebe und das volle Leben auf sie warten.

11. März

Formula 1: Drive to Survive: Staffel 4 – Zwanzig Fahrer – Veteranen ebenso wie Neulinge – treten in einer weiteren an Dramatik und Adrenalin kaum zu überbietenden Formel-1-Saison gegeneinander an.

– Zwanzig Fahrer – Veteranen ebenso wie Neulinge – treten in einer weiteren an Dramatik und Adrenalin kaum zu überbietenden Formel-1-Saison gegeneinander an. Life After Death with Tyler Henry – Das hellseherische Medium Tyler Henry bietet Einsichten aus dem Jenseits und durchleuchtet in dieser Reality-TV-Serie auch die Vergangenheit seiner eigenen Familie.

18. März

Alessandro Cattelan: Eine einfache Frage – Alessandro Cattelan sucht anhand von Interviews und einzigartigen Erlebnissen gemeinsam mit Stargästen wie Sorrentino, Baggio, Elio und Vialli nach dem Glück.

– Alessandro Cattelan sucht anhand von Interviews und einzigartigen Erlebnissen gemeinsam mit Stargästen wie Sorrentino, Baggio, Elio und Vialli nach dem Glück. Eternally Confused and Eager for Love – Ray – Mitte 20, linkisch und einsam – lässt sich von einem imaginären frechen Zauberer leiten und steht sich bei der Suche nach einer Freundin meist selbst im Weg.

– Ray – Mitte 20, linkisch und einsam – lässt sich von einem imaginären frechen Zauberer leiten und steht sich bei der Suche nach einer Freundin meist selbst im Weg. Human Resources – Liebeskäfer, Hormonmonster und andere verrückte Kreaturen schlagen sich in diesem „Big Mouth“-Ableger mit der Liebe, Bürodramen und den Bedarfen ihrer Menschen herum.

– Liebeskäfer, Hormonmonster und andere verrückte Kreaturen schlagen sich in diesem „Big Mouth“-Ableger mit der Liebe, Bürodramen und den Bedarfen ihrer Menschen herum. Drôle – Einfach komisch: Staffel 1 – Vier junge Comedians in Paris sehnen sich nach dem Ruhm als Stand-up-Stars. Doch finanzielle Probleme, familiäre Spannungen und Liebesabenteuer stehen ihrem Traum im Weg.

– Vier junge Comedians in Paris sehnen sich nach dem Ruhm als Stand-up-Stars. Doch finanzielle Probleme, familiäre Spannungen und Liebesabenteuer stehen ihrem Traum im Weg. Top Boy: Staffel 2 – Dushane will sein Imperium über die Straße hinaus ausbauen. Aber bei großen Investitionen, Partnern im Ausland und Familienkrisen bedeutet mehr Geld auch mehr Probleme.

– Dushane will sein Imperium über die Straße hinaus ausbauen. Aber bei großen Investitionen, Partnern im Ausland und Familienkrisen bedeutet mehr Geld auch mehr Probleme. Light the Night: Teil 3 – Nach dem Unfall suchen die Frauen in der Bar „Light“ weiter nach Antworten. Doch die Wahrheit ist wesentlich komplizierter als gedacht.

– Nach dem Unfall suchen die Frauen in der Bar „Light“ weiter nach Antworten. Doch die Wahrheit ist wesentlich komplizierter als gedacht. Cracow Monsters – Eine von ihrer Vergangenheit verfolgte Frau untersucht mit einem rätselhaften Professor und dessen begabten Studenten übernatürliche Phänomene – und bekämpft Dämonen.

– Eine von ihrer Vergangenheit verfolgte Frau untersucht mit einem rätselhaften Professor und dessen begabten Studenten übernatürliche Phänomene – und bekämpft Dämonen. Young, Famous & African – Diese Reality-TV-Serie begleitet berühmte und wohlhabende Stars im südafrikanischen Johannesburg bei der Arbeit, beim Flirten und beim Streiten.

– Diese Reality-TV-Serie begleitet berühmte und wohlhabende Stars im südafrikanischen Johannesburg bei der Arbeit, beim Flirten und beim Streiten. Ist das Kuchen? – Begabte Konditorkünstler erschaffen in diesem von einem beliebten Meme inspirierten Backwettbewerb köstliche Nachbildungen von Handtaschen, Nähmaschinen und mehr.

19. März

Twenty Five Twenty One – In einer Zeit, in der es schwierig ist, Träume zu verwirklichen, verfolgt eine Fechterin große Ziele und begegnet einem jungen Mann, der sich ein Leben aufbauen möchte.

20. März

Forecasting Love and Weather – Auf einer nationalen Wetterstation scheint die Liebe für eine fleißige Wetterfee und ihren freigeistigen Kollegen ebenso unvorhersehbar wie Sonne und Regen.

24. März

Thirty-Nine – Drei beste Freundinnen Ende 30, die miteinander durch dick und dünn gehen, können sich im Angesicht von Lebens- und Liebeskrisen immer aufeinander verlassen.

25. März

Bridgerton: Staffel 2 – Als Viscount Anthony Bridgerton heiraten will, aber an die willensstarke Schwester seiner Auserkorenen gerät, triff Pflichtgefühl auf Verlangen und Skandal.

28. März

Business Proposal – Ha-ri gibt sich als eine Freundin aus, um deren Verabredung bei einem Blind Date zu vergraulen. Doch dann taucht überraschend ihr CEO auf und macht ihr einen Vorschlag.

Neue Netflix-Filme im März 2022:

2. März

Against The Ice – Zwei Männer kämpfen auf der Suche nach einer Landkarte in der grönländischen Wildnis ums Überleben. Dies ist die wahre Geschichte der dänischen Polarexpedition von 1909.

– Zwei Männer kämpfen auf der Suche nach einer Landkarte in der grönländischen Wildnis ums Überleben. Dies ist die wahre Geschichte der dänischen Polarexpedition von 1909. Pirates – Der Schatz des Königs – Eine draufgängerische Piraten- und Banditen-Crew kämpft in der Joseon-Ära auf der Suche nach verlorenem Gold mit Stürmen, rätselhaften Hinweisen und militanten Rivalen.

3. März

The Weekend Away – Als ihre beste Freundin auf einer Reise nach Kroatien verschwindet, versucht Beth herauszufinden, was passiert ist. Doch jeder Hinweis entpuppt sich als Täuschung.

4. März

Der unsichtbare Faden – Ein Teenager, der eine Dokumentation über seine Eltern – zwei Väter – macht, wird von der verzwickten Wirklichkeit seiner Familie überrascht.

– Ein Teenager, der eine Dokumentation über seine Eltern – zwei Väter – macht, wird von der verzwickten Wirklichkeit seiner Familie überrascht. Meskina – Ein hoffnungsloser Fall – Leyla ist Mitte 30, hat ein gebrochenes Herz und keinen Job. Sie sucht nach einem Neuanfang und ihrem Glück, auch wenn ihre Familie sie nur wieder verkuppeln will.

8. März

Kalina – Die Sehnsucht in mir – Im Polen der 1960er-Jahre befindet sich Kalina Jędrusik auf der Höhe ihres Ruhms, doch dann droht ein zurückgewiesener Funktionär ihre ganze Karriere zu torpedieren.

9. März

Schatten in meinen Augen – In diesem Film nach wahren Ereignissen kreuzen sich nach der Bombardierung einer Schule voller Kinder im Kopenhagen des 2. Weltkriegs die Wege verschiedener Bewohner.

11. März

The Adam Project – Nach seiner Bruchlandung im Jahr 2022 macht sich der Zeitreisende und Kampfpilot Adam Reed zusammen mit seinem 12-jährigen Ich auf, die Zukunft zu retten.

– Nach seiner Bruchlandung im Jahr 2022 macht sich der Zeitreisende und Kampfpilot Adam Reed zusammen mit seinem 12-jährigen Ich auf, die Zukunft zu retten. Érase una vez… pero ya no – Ein zur Trennung gezwungenes Paar muss sich in einem anderen Leben wiederfinden, um den auf ihrer Stadt liegenden Fluch zu brechen, wo sich niemand mehr verlieben kann.

15. März

Die Augen von Marilyn – Ihre Vorliebe für das Essen verbindet ein kreatives Paar in einer Psychiatrie. Doch um ihre Restaurant-Idee umzusetzen, brauchen sie ein Rezept, um gesund zu werden.

17. März

Rettungshund Ruby – Der Traum eines State Troopers, es in eine Elite-Hundestaffel zu schaffen, scheint unerreichbar – bis er die kluge, aber unerzogene Hündin Ruby aus dem Tierheim trifft.

18. März

Windfall – Ein Mann bricht in das leere Ferienanwesen eines IT-Milliardärs ein. Doch als der arrogante Unternehmer und seine Frau unerwartet aufkreuzen, eskaliert die Lage.

– Ein Mann bricht in das leere Ferienanwesen eines IT-Milliardärs ein. Doch als der arrogante Unternehmer und seine Frau unerwartet aufkreuzen, eskaliert die Lage. Operation Schwarze Krabbe – In einer apokalyptischen Zukunft soll eine Soldatin wider Willen bei einem verzweifelten Geheimeinsatz das zugefrorene Meer überqueren, um den Bürgerkrieg zu beenden.

– In einer apokalyptischen Zukunft soll eine Soldatin wider Willen bei einem verzweifelten Geheimeinsatz das zugefrorene Meer überqueren, um den Bürgerkrieg zu beenden. Hasta que nos volvamos a encontrar – Die gegensätzlichen Leben eines arbeitssamen Architekten und einer feurigen Künstlerin werden durch ihre Zufallsbegegnung im atemberaubenden Peru auf den Kopf gestellt.

21. März

In guten Händen – Während eine tödlich erkrankte, alleinerziehende Mutter versucht, die Zukunft ihrer eigenwilligen 6-jährigen Tochter zu sichern, lernt sie einen charmanten Single kennen.

24. März

Love Like the Falling Petals – Ein aufstrebender junger Fotograf verliebt sich in eine lebensfrohe Friseurin. Eine wunderbare Zukunft liegt vor ihnen – bis eine Laune des Schicksals alles verändert.

30. März

Granizo – Nachdem er einen schrecklichen Hagelsturm nicht vorhersagen konnte, flieht ein berühmter Meteorologe in seine Heimatstadt. Dort beginnt er, zu sich selbst zu finden.

Neue Lizenztitel bei Netflix im März 2022

1. März

Honey Boy

Die weiße Massai

Lake Placid vs. Anaconda

American Pie 2

Holmes & Watson

18. März

Barbie Big City Big Dreams

Brightburn

21. März

Uncle Drew

30. März

Toni Erdmann

Countdown

31. März

Fantasy Island

Netflix Comedy Specials im März 2022:

3. März

Whindersson Nunes: É de mim mesmo – Der Komiker Whindersson Nunes bringt seine skurrilen Imitationen und klugen Einsichten in verschiedene Kulturen auf die historische Bühne des Teatro Amazonas.

8. März

Taylor Tomlinson: Look At You – Taylor Tomlinson unterhält das Publikum mit ihrem neuen Stand-up-Comedy-Special.

15. März

Catherine Cohen: The Twist…? She’s Gorgeous. – In diesem funkelnden Cocktail aus Stand-up und Songs besingt Catherine Cohen ihre Suche nach Liebe, die Absurdität von Marathons und wie man jemanden lebendig begräbt.

22. März

Jeff Foxworthy: The Good Old Days – Jeff wirft einen Blick zurück und sinniert über das Altern, Simsen und „Aufklärung“, bevor er eine wilde Geschichte über die Blue Collar Comedy Tour zum Besten gibt.

29. März

Mike Epps: Indiana Mike – Mike Epps begeistert mit einem neuen Stand-up-Comedy-Special.

Neue Netflix Dokus im März 2022:

1. März

Der schlimmste Mitbewohner aller Zeiten – Brutale Betrüger und eiskalte Killer stehen im Mittelpunkt dieser schaurigen True-Crime-Storys, in denen einige der schlimmsten Mitbewohner-Erfahrungen enthüllt werden.

3. März

Überleben im Paradies: Eine Familiengeschichte – Elefanten, Löwen, Wölfe und viele andere Tierarten gedeihen im Okavango Delta der Wüste Kalahari, doch eine anhaltende Trockenperiode gefährdet dessen Zukunft

9. März

The Andy Warhol Diaries: Miniserie – Als Andy Warhol im Jahr 1968 angeschossen wird, beginnt er mit der Aufzeichnung seines Lebens und seiner Gefühle. Diese Dokureihe gewährt intime Einblicke in sein Leben.

16. März

Bad Vegan: Berühmt und betrogen – Nach ihrer Heirat mit einem rätselhaften Mann, der behauptet, ihren Hund unsterblich machen zu können, läuft das Leben einer berühmten veganen Gastronomin aus dem Ruder.

– Nach ihrer Heirat mit einem rätselhaften Mann, der behauptet, ihren Hund unsterblich machen zu können, läuft das Leben einer berühmten veganen Gastronomin aus dem Ruder. Dr€i Tonn€n: Der große Überfall auf die brasilianische Zentralbank: Staffel 1 – 2005 graben Diebe im brasilianischen Fortaleza einen Tunnel zum Banktresor und stehlen über 160 Millionen Real. Der spektakuläre Raub steht im Mittelpunkt der Dokureihe.

– 2005 graben Diebe im brasilianischen Fortaleza einen Tunnel zum Banktresor und stehlen über 160 Millionen Real. Der spektakuläre Raub steht im Mittelpunkt der Dokureihe. Das Tier: Staffel 2 – Diese Serie fasziniert mit noch nie zuvor gesehenen Aufnahmen rührender und schockierender Momente im Leben der atemberaubendsten Kreaturen der Welt.

22. März

The Principles of Pleasure: Miniserie – Sex, Freude und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse – in dieser Serie werden die komplexe Welt weiblicher Lust untersucht und hartnäckige Mythen entlarvt.

29. März

Johnny Hallyday über Johnny Hallyday – Archivaufnahmen und Zeitzeugenberichte gewähren einen unmittelbaren Einblick in das Leben und die Karriere von Johnny Hallyday, der größten Rock-Ikone Frankreichs.

30. März

Vertraue niemandem: Die Jagd nach dem Kryptokönig – Als der Gründer einer kanadischen Kryptobörse unerwartet in Indien verstirbt, wächst bei den Kunden der Verdacht, dass hinter dem Tod mehr steckt als vermutet.

Neu bei Netflix Kids & Family im März 2022:

3. März

He-Man and the Masters of the Universe: Staffel 2 – Das Schicksal von Eternos steht auf dem Spiel, als He-Man und die Helden neue Verbündete – und neue Bestimmungen – suchen, um Skeletors Machthunger Einhalt zu gebieten.

8. März

Chips und Toffel: Staffel 3 – Von ihrem ersten Haarschnitt bis hin zu ihrer ersten Flugreise – Chips lernt mit Toffels Hilfe jetzt noch mehr über die große weite Welt.

10. März

Karmas Welt: Staffel 2 – Neue Herausforderungen inspirieren zum Singen: Karma hat einen neuen Job, bewirbt sich um das Amt der Schulsprecherin und möchte in ihrer Gemeinschaft helfen.

15. März

Team Zenko Go – Für diese Kinder ist keine gute Tat zu klein. Niah, Ari, Ellie und Jax sind in geheimer Mission unterwegs, um anderen zu helfen und die Probleme ihrer Stadt zu beheben.

25. März

Transformers: BotBots – Diese neue Serie spielt im „Transformers“-Universum.

29. März

Mighty Express: Staffel 6 – Die Züge und ihre befreundeten Kinder überwinden auch in der neuen Staffel von „Mighty Express“ mit Raffinesse und Teamwork jede Herausforderung auf den Gleisen.

31. März

Super PupZ – In diesem süßen und fluffigen Weltraumabenteuer arbeiten vier Welpen mit Superkräften zusammen, um ihren menschlichen Freunden und einem netten Alien beizustehen.

Neu bei Netflix Anime im März 2022:

10. März

Kotaro Lives Alone – Ein einsamer kleiner Junge zieht ganz allein in einen baufälligen Wohnkomplex und freundet sich schon bald mit dem mittellosen Manga-Künstler von nebenan an.

15. März

Adam by Eve: A Live in Animation – Anime, Realverfilmung und Musik des innovativen Künstlers Eve verschmelzen zu einem traumhaften Klang-Erlebnis, das von der Geschichte von Adam und Eva inspiriert wurde.

28. März