ZDF Mediathek: Die Highlights im März 2022

Der Überfall auf einen Eckladen löst eine fatale Kettenreaktion aus. In einem Zeitraum von sechs Tagen öffnet sich ein Fächer von Geschichten und Geheimnissen der in den Überfall verwickelten Personen.

Der kalifornische Hipster Van Hamilton freut sich auf einen Luxusurlaub in Finnland. Doch kaum in Helsinki gelandet, wird er verhaftet und in eine Militärbasis mitten im Nirgendwo verschleppt.

Auch die achte Staffel der Serie folgt dem jungen Inspektor Endeavour Morse, der mit seinem Senior Partner DI Fred Thursday in den 60er-Jahren an Fällen rund um Oxford arbeitet.

