Amazon Alexa: Geld soll jetzt mit deutschen Hotels verdient werden

Nachdem sich für Amazon kürzlich recht eindeutig herausgestellt hat, dass sich die stark subventionierten Alexa-Geräte zwar gut verkaufen, im Nachgang aber (anders als erhofft) keine signifikanten Umsätze mehr generieren, hat der Online-Händler seine Alexa-Abteilung massiv zusammengestrichen.

Die Alexa-Lautsprecher kosten den Konzern viel Geld, haben sich selbst bislang aber nicht als sonderlich ertragreich erwiesen. Weder geben Anwender Geld für Premium-Skills aus, noch hat sich der Spracheinkauf zum neuen Shopping-Standard entwickelt. Die Echo-Lautsprecher stellen Timer und geben Auskunft über die aktuellen Wetterverhältnisse – Ladekabel, Rücksäcke oder auch Brotaufstriche werden aber nach wie vor eher über Webseite und App als auf Zuruf gekauft.

Alexa in Altenpflege und Hotelgewerbe

Die Konsequenz: Amazon versucht mit den Alexa-Lautsprechern verstärkt in anderen Geschäftsbereichen Fuß zu fassen. Nachdem der Online-Händler kürzlich eine Optimierung der Alexa-Speaker für den Einsatz in der Altenpflege angekündigt hat, soll nun das Hotelgewerbe erschlossen werden.

Wie Amazon heute mitteilt, sollen Hoteliers die ALexa-Lautsprecher zukünftig als alternative zu den in vielen Hotelzimmern installierten Smart-TVs nutzen, um Übernachtungsgästen den direkten Zugriff auf Service-Angebote des eigenen Hauses anzubieten. Alexa sei nun dafür bereit, in großem Maßstab an die Bedürfnisse der Branche angepasst und in das Hotel-Erlebnis integriert zu werden.

„Alexa Smart Properties for Hospitality“

Amazon nennt die Hotel-Offensive „Alexa Smart Properties for Hospitality“ und führt diese nun auch in Deutschland ein. Gäste sollen über platzierte Alexa-Lautsprecher neue Handtücher anfragen können, eine Zimmerreinigung beauftragen, Musik abspielen, auschecken oder schlicht die Rezeption anrufen. Den interessierten Hotelketten verspricht Amazon dadurch „höhere Einnahmen zu erzielen und die Gästezufriedenheit zu steigern“.

Nach dem Rollout in den USA, in Großbritannien, Frankreich, Italien und Kanada ist „Alexa Smart Properties for Hospitality“ ab sofort auch für Hotels in Deutschland verfügbar.