Zu teuer: Amazon prüft Alexas Rentabilität und Zukunft im Unternehmen

Das Wall Street Journal hatte Mitte der Woche darüber berichtet , dass Amazon dem sich abzeichnenden Wertverlust des Unternehmens mit einer Suche nach Einsparmöglichkeiten begegnen will, was den Börsenkurs des Online-Händlers umgehend wieder beflügelte.

In den zurückliegenden Jahren soll die für Alexa und die zugehörigen Echo-Geräte verantwortliche Amazon-Abteilung bis zu fünf Milliarden US-Dollar an jährlichem Verlust eingefahren haben.

Insert

You are going to send email to