Apps, VR-Reisen und mehr: ARD, ZDF und DLF zeigen Bildungsangebote

Ab dem 7. März findet in Stuttgart wieder die Bildungsmesse didacta statt. die Fachmesse beschäftigt sich in diesem Jahr schwerpunktmäßig mit dem Fachkräftemangel sowie der Fort- und Weiterbildung von Personal, beherbergt jedoch auch viele Aussteller, die sich mit ihren Bildungsangeboten an junge Menschen richten, die noch in Kindergarten oder Grundschule zugange sind.

SWR lockt mit interaktiver Entdeckungsreise

Unter anderem sind die Öffentlich-Rechtlichen von ARD, ZDF und dem Deutschlandfunk vor Ort, die die diesjährige didacta dazu nutzen, ihre vielfältigen Bildungsangebote zu präsentieren. Vor allem die ARD und hier besonders der Westdeutsche Rundfunk (WDR) machen hier mit mehreren Digitalangeboten auf sich aufmerksam, die sich unter anderem auch an Nutzer von iPhone und iPad richten.

Stolpersteine, Klima App und mehr

So bietet der WDR seit einiger Zeit etwa die so genannte Klima App an, die eine moderne Auseinandersetzung mit der Klimakrise im Klassenzimmer ermöglichen soll. Mit dem Projekt Stolpersteine NRW liefert der WDR zudem ein zeithistorisches Angebot, das Hintergründe zur nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zusammenfasst und Zeitzeugenberichte in Form von Hörspielen, Fotos und Illustrationen anbietet, die einen Teil der deutschen Geschichte erlebbar machen sollen.

Der Südwestrundfunk ist mit einem Virtual-Reality-Projekt vertreten, dass die digitale Besichtigung der SWR-Sendeanstalt ermöglichen soll, das Zweite Deutsche Fernsehen bietet mit ZDF 360° eine 3D-Zeitreise in die deutsche Geschichte an. Zudem betonen die Teilnehmer der Öffentlich-Rechtlichen, dass viele Angebote auch von begleitendem Unterrichtsmaterial flankiert werden, das interessierte Lehrkräfte kostenlos nutzen und in die eigenen Unterrichtseinheiten integrieren können.

Weitere Informationen zu den Bildungsangeboten von ARD, ZDF und DLF auf der diesjährigen didacta zeigt diese Übersichtsseite.