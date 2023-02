iMessage mit Windows 11: Microsoft bietet neue PC-Anwendung an

Im Rahmen seines so genannten Insider-Programms hat der Softwarekonzern Microsoft heute eine erste Vorschau der Desktop-Anwendung „Phone Link for iOS“ für Windows 11 präsentiert. Noch steht die Vorschauversion ausschließlich registrierten Microsoft Insidern zur Verfügung, also nur jenen Anwendern, die sich freiwillig für das Insider-Programm registriert haben, über das Microsoft noch unfertige Applikationen zum Test anbietet.

„Phone Link for iOS“

Die Desktop-Anwendung „Phone Link for iOS“ war bislang ausschließlich für Nutzer von Android-Geräten verfügbar und lässt sich nun auch von all jenen Windows-Nutzern einsetzen, die mobil mit einem iPhone unterwegs sind. Die Kompagnon-App soll Windows 11 und kompatible Smartphones näher aneinander bringen und ist dafür gedacht, Smartphone-Mitteilungen und Benachrichtigungen auf dem PC anzuzeigen, Telefonate zu initiieren und Nachrichten einzusehen.

Ist die Erstkonfiguration durchlaufen, koppelt „Phone Link for iOS“ das ausgewählte iPhone per Bluetooth mit dem PC und nutzt den Funkkanal anschließend auch für die Kommunikation zwischen Rechner und Smartphone. Dabei bleibt unklar, wie genau Microsoft den iMessage-Versand umsetzt. Bislang bot Apple bekanntlich keine offizielle Schnittstelle hierfür an.

So geht die iMessage-Nutzung unter Windows 11 auch mit signifikanten Einschränkung einher: Anwender können etwa keine Bilder in ihre Nachrichten-Konversation versenden und auch keine Gruppennachrichten schreiben. Zudem fällt die Darstellung neu eingegangener Nachrichten deutlich reduzierter aus, als in Apples offizieller Nachrichten-App auf Mac, iPad und iPhone.

Microsoft selbst beschreibt „Phone Link for iOS“ in diesem Eintrag des Windows Blogs und wird die kommenden Wochen nun erst mal damit verbringen, die Rückmeldungen der ersten Beta-Nutzer auszuwerten.