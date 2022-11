Anrufe, Durchsagen, Mittagsmenü: Alexa für Senioreneinrichtungen in Deutschland

Der Online-Händler Amazon hat angekündigt die Verbreitung von Echo-Geräten in Senioreneinrichtungen nun auch in Deutschland angehend zu wollen. Dabei werden kooperierende Pflege- bzw. Betreuungseinrichtungen nicht nur mit entsprechenden Echo-Geräten ausgestattet, sondern können auch auf die spezielle Geräte-Anpassung mit dem Namen „Alexa Smart Properties for Senior Living“ zugreifen.

Eine Alexa-Vorbereitung, die sich grob mit einem Hotel-Fernseher vergleichen lässt, der über Restaurantzeiten und Veranstaltungen informiert und nebenbei auch den Kontakt zur Rezeption herstellen kann. Ähnlich ist auch „Alexa Smart Properties for Senior Living“ aufgestellt.

So sollen Senioren den Geräten Informationen zum Tagesablauf entnehmen können, die Alexa-zu-Alexa-Anruffunktion nutzen, um mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben und sich über einrichtungsspezifische Neuigkeiten informieren.

Anrufe, Durchsagen, Mittagsmenü

Hier führt Amazon beispielhaft vorbereitete Echo Show-Geräte auf den Zimmern der Einrichtungsbewohner an, auf denen Aktivitäten, Menüs oder Erinnerungen angezeigt werden könnten, die nicht an einzelne Nutzer-Accounts gebunden sind, sondern zentral administriert werden.

Zudem könnten die Geräte im Tagesablauf der Einrichtungen für Durchsagen genutzt werden und die schnelle Kommunikation zwischen Personal und Bewohnern ermöglichen.

Start in Italien und Deutschland

„Alexa Smart Properties for Senior Living“ soll nach ersten Gehversuchen in England und Frankreich nun auch in Deutschland und Italien zur Verfügung gestellt werden. Für interessierte Wohnstätten-Betreiber hat Amazon ein Kontaktformular geschaltet.

Eine interessante Strategie, gerade wo wir doch erst letztens noch gegrübelt haben, welche Einnahmemöglichkeiten Amazon mit den nicht sonderlich rentablen Echo-Geräten noch hat.