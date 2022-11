10.000 Stellenstreichungen bei Amazon: Alexa im Fokus

Zwar könnte das Unternehmen in den zurückliegenden Jahren mehrere hundert Millionen der sprechenden Lautsprecher absetzen, verdient am Verkauf einzelner Alexa-Produkte jedoch nur wenig und hat bislang noch keine erfolgversprechende Strategie erarbeitet wiederkehrende Umsätze mit den bereits verkauften Geräten zu erwirtschaften.

Im Zentrum der Stellenstreichungen soll Amazons Devices-Abteilung stehen, also der Unternehmensbereich der sich um die Sprachassistenz Alexa und die Geräte kümmert, auf denen Alexa vornehmlich zum Einsatz kommt, also etwa die Echo-Lautsprecher und die Echo-Show-Displays.

Dieser wird seinerseits ebenfalls um die 10.000 Stellen streichen und so mit einer Reduktion seiner Ausgaben auf die sich verschlechternde wirtschaftliche Gesamtsituation reagieren. Dass Amazon entsprechende Einsparmaßnahmen prüft, wurde erst vor wenigen Tagen bekannt , nach Erkenntnissen der New York Times hat sich die Führung des Unternehmens auf den umfangreichen Stellenabbau verständigt und hat die Befürchtungen vieler Entwickler damit konkretisiert.

Insert

You are going to send email to