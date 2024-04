Alexa-Skills: Amazon stellt Zahlungen an Entwickler ein

Hand aufs Herz, wann habt ihr den sprechenden Zylinder in der Küche das letzte Mal dazu aufgefordert, etwas anderes zu tun als die Wettervorhersage vorzulesen, einen Song wiederzugeben oder einen Timer zu stellen?

Amazon bietet inzwischen über 160.000 so genannter Alexa-Skills an, als wirklich unverzichtbar durchgesetzt haben sich davon jedoch keine. Im Gegenteil: Zuletzt haben große Anbieter wie die Deutsche Bahn ihre Skills ersatzlos entfernt.

Ab Juli keine Subventionen mehr

Jetzt hat Amazon mitgeteilt, dass man ab Ende Juni die finanziellen Anreize für Entwickler einstellen wird, die Skills für das Ökosystem entwickelt haben.

Mit dem Wegfall des „Alexa Developer Rewards Programm“ verschwinden auch die Zuschüsse, die Amazon für die Serverkosten nachgefragter Skills gewährt hat. Die Konsequenz: Statt Geld zu verdienen könnten noch verhältnismäßig nachgefragte Skills den verantwortlichen Entwicklern zukünftig sogar Kosten bescheren.

Zwar könnten Skill-Entwickler ihre Angebote weiterhin über In-Skill-Käufe monetarisieren, die Anzahl der Alexa Nutzer, die überhaupt schon mal Geld für einen Skill ausgegeben haben, dürfte jedoch verschwindend gering ausfallen.

Amazon hat die Entwickler-Community seit 2017 aktiv bei der Entwicklung neuer Skills unterstützt, diese Zeiten sind ab Juli Geschichte.

„Alexa Plus“ im Anmarsch

Stattdessen soll der Konzern an neuen KI-Funktionen arbeiten und ein kostenpflichtiges Alexa-Abonnement vorbereiten. Dieses soll noch im laufenden Jahr in den Markt eingeführt werden. Bei „Alexa Plus“ sollen fortgeschrittene sprachverarbeitende Large Language Models zum Einsatz kommen und Unterhaltungen in natürlicher Sprache ermöglichen.

Erst kürzlich hat Amazon die hauseigene Alexa-Abteilung gründlich zusammengestrichen und zahlreiche Stellen abgeschafft. Google hat sämtliche Drittanbieter-Sprachanwendungen für den Google Assistant bereits im Jahr 2022 eingestellt.