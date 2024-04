Crunchyroll: Anime Streamingdienst als Amazon Channel verfügbar

Dass der auf Anime fokussierte Streamingdienst Crunchyroll seit einer Woche auch als Amazon Channel verfügbar ist und damit direkt zusätzlich zur Amazon Prime Mitgliedschaft dazu gebucht werden kann, ist zugegeben keine große Neuigkeit mehr.

Ursprünglich ließen wir die Ankündigung gar völlig unter den Tisch fallen, da uns beim Lesen der Pressemail kein bedeutender Vorteil auffiel, wieso man Crunchyroll aktuell über Amazon buchen sollte. Denn um Crunchyroll als Channel auf Amazon zu buchen, wird eine Prime Mitgliedschaft vorausgesetzt und es ergibt sich zurzeit auch kein anderweitiger Preisvorteil gegenüber dem Abo direkt über Crunchyrolls eigene Webseite.

Dann fiel uns jedoch wieder ein, dass die Amazon Channels gerade für die Leser unter euch von Vorteil sein können, deren Smart TVs nur über eine eingeschränkte App Auswahl verfügen und die auch keinen externen Zuspieler, wie ein Apple TV, verwenden. Wenn für das eigene Smart TV keine Crunchyroll App existiert, hilft das Abo über Amazon, denn auch für den Crunchyroll Channel benötigt ihr keine weitere App, sondern könnt eure Animes direkt über die Prime App anschauen. Und zumindest letztere sollte auf allen gängigen Smart TVs verfügbar sein.

Spy x Family Kinostart am 23. April

Wo wir das Thema Anime und Crunchyroll nun schon einmal angeschnitten haben, direkt noch ein kleiner Hinweis für Fans der erfolgreichen Agentengeklamotte SPY x FAMILY. Denn am 23. April startet der zugehörige Kinofilm SPY x FAMILY Code: White in den hiesigen Lichtspielhäusern.

Obgleich Mangaka Tatsuya Endo bereits in der Vergangenheit beteuerte, dass der Kalte Krieg und das gespaltene Deutschland nur entfernt als Inspiration für das Setting seines Mangas dienten, sind die Parallelen zum Mitteleuropa in den Mauerjahren auch im Kinofilm erneut klar ersichtlich.

So verschlägt es die kleine Scheinfamilie um Superspion Twilight alias Loid Forger diesmal in eine winterliche Alpenlandschaft. Inklusive Alpenhütten und einem etwas schrägen Mix aus Jahr- und Weihnachtsmarkt. Insgesamt inszeniert sich der Film auf diese Weise wie ein besonders aufwändig produziertes Weihnachtsspecial. Und tatsächlich lag der Kinotstart in Japan dazu passend bereits im Dezember letzten Jahres.

Zu den mittlerweile wieder gestiegenen Temperaturen passen Thema und der Zeitpunkt für den Kinostart hierzulande also nicht so ganz. Wer darüber jedoch hinwegsehen kann, den erwartet ein spaßiges Kinoabenteuer mit den gewohnt schrägen Charakteren. Und natürlich geht schlussendlich auch erneut um nicht weniger, als den Ausbruch des Krieges zu verhindern. Zwar wird der Verlauf der Handlung relativ schnell absehbar und es wurde auf große Twists verzichtet, die Inszenierung ist dafür ausgesprochen unterhaltsam und es wurde weder an Slapstick, noch Actioneinlagen gegeizt.