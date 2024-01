Alexa Plus: Sprachassistenz mit Premium-Abo noch 2024

Der Online-Händler Amazon arbeitet an einer kostenpflichtigen Premium-Version der Sprachassistenz Alexa, soll derzeit jedoch noch alles andere als zufrieden mit der Performance der nächsten Alexa-Generation sein.

Dies will das Nachrichtenportal Business Insider in Erfahrung gebracht haben und geht davon aus, dass der kostenpflichtige Zugang noch in diesem Jahr angeboten werden soll. Vorausgesetzt, die aktuellen Performance-Probleme lassen sich zeitnah in den Griff bekommen.

Wie Business Insider unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen meldet, soll Amazon daran arbeiten, das neue KI-Angebot bereits Mitte des Jahres zur Verfügung zu stellen. Eine frühe Vorabversion soll bereits aktiv mit einem Kundenstamm von rund 15.000 Alexa-Nutzern ausprobiert werden.

Antworten zu lang, zu ungenau

Der kostenpflichtige „Alexa Plus“-Zugang soll im Hintergrund auf künstlich-intelligente LLM-Textgeneratoren setzen und versteht sich so auf Konversationen in natürlicher Sprache.

Laut den Recherchen des Business Insider, der auch Einblick in Projekt-Dokumente nehmen konnte, sei Amazon derzeit jedoch noch alles andere als zufrieden mit der Performance der neuen Sprachassistenz. Zu häufig würden Alexas Antworten nicht den Erwartungen entsprechen, zu oft seien die ausgegebenen Informationen sehr ungenau.

Der kostenpflichtige Dienst könnte Alexa erstmals mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell verbinden. Bislang hat Amazon mit seiner Hardware-Abteilung vor allem Verluste eingefahren und verschlankte das Team, das für die Alexa-Lautsprecher verantwortlich ist, in der Vergangenheit mehrfach.

In seiner jetzigen Form würden die neuen KI-Kapazitäten jedoch mit ungenau formulierten Antworten einhergehen. Teilweise würde sich Alexa gar um Antworten drücken oder diese unnötig in die Länge ziehen. Zudem beobachten die Entwickler Probleme bei der gleichzeitigen Ausführung mehrerer Aktionen – etwa, wenn Anwender darum bitten, Musik und Licht gleichzeitig einzuschalten.

Aktuell soll Amazon planen „Alexa Plus“ am 30. Juni 2024 an den Start zu bringen – wie hoch die veranschlagten Monatskosten dann ausfallen werden, ist derzeit noch unklar.