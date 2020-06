AlDente: MacBook-Akku nur bis zu bestimmtem Prozentwert laden

Mit macOS Catalina 10.15.5 hat Apple die Batteriezustandsverwaltung für MacBooks implementiert. Die Funktion soll das Ladeverhalten dem Alter des Akkus anpassen, durch die kontrollierte Verringerung der Maximalkapazität lässt sich die grundsätzliche Lebensdauer der Akkus verbessern.

Ob iOS-Gerät oder MacBook, grundsätzlich findet man hier ja immer zwei Nutzergruppen. Die einen benutzen ihr Gerät einfach und laden wann und wie es gerade passt, die andren sind tunlichst darauf bedacht, in punkto Akku-Laden möglichst alles richtig zu machen. Sehr beliebt ist in diesem Zusammenhang die 40/80-Regel. Diese besagt, dass der Akku am längsten hält, wenn man ihn nach Möglichkeit stets im Bereich zwischen 40 und 80 Prozent seiner Kapazität nutzt.

Verschiedene Apps unterstützen beim Einhalten dieser Regel, so etwa Battery Hero oder auch Better Battery 2. Freunde harter Lösungen können stattdessen aber auch AlDente verwenden. Die kostenlose Menüleisten-App von David Wernhart agiert als harter Laderegler. Ihr könnt einen Festwert in Prozent eingeben und macOS wird den Akku fortan nur noch bis zu diesem Limit befüllen.