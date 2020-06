macOS Catalina: Lokale iOS-Backups im Finder anzeigen

Mit macOS Catalina hat Apple die Verwaltung von iOS-Geräten in den Finder integriert. Der hier bereitgestellte Funktionsumfang ist im Großen und Ganzen mit den bei früheren macOS-Versionen in iTunes integrierten Möglichkeiten identisch. Auch lokale Backups lassen sich über den Finder erstellen.

Wenn ihr lokal gespeicherte Backups anzeigen wollt, beispielsweise um nicht mehr benötigte Dateien zu löschen, könnt ihr zum einen den klassischen, ebenfalls an iTunes orientierten Weg gehen: Ihr wählt ein verbundenes iOS-Gerät in der Seitenleiste des Finders aus und klickt nun im Bereich „Allgemein“ auf die Option „Backups verwalten“. Hier wird euch nun eine Liste mit allen vorhandenen Datensicherungen angezeigt. Einzelne Einträge lassen sich nun löschen oder – per Rechtsklick – auch im Finder anzeigen.

Für einen direkten Blick in das Backup-Verzeichnis im Finder könnt ihr den folgenden Dateipfad entweder im Finder-Menü „Gehe zu -> Ordner“ oder direkt in die Spotlight-Suche eingeben.

~/Library/Application Support/MobileSync/Backup/

Lokale Backups von iOS-Geräten haben den Vorteil, dass sie sich vollständig verschlüsseln lassen. Ein Thema, das nachdem bekannt wurde, dass Apple offenbar auf Bitten des FBI auf die Möglichkeit zur vollständigen Verschlüsselung von iCloud-Backups verzichtet, wieder wachsendes Interesse verzeichnet.