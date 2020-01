Better Battery 2 zeigt Akku-Analyse und Nutzungstatistiken

Mit Better Battery 2 haucht Andreas Grossauer seiner vor vier Jahren vorgestellten Akku-Anzeige für die MacBook-Menüleiste neues Leben ein. Die neue App-Version lässt sich kostenlos laden und kann optional um ein Set um Premium-Funktionen erweitert werden.

Die kostenlose Standardversion der App hält per Schnellzugriff über die Menüleiste aktuelle Akku-Werte wie den Ladezustand, die restliche Lade- bzw. Batterielaufzeit, Kapazität und Ladezyklen bereit.

Die zum Preis von 6,99 Euro per In-App-Kauf erhältliche Pro-Version erweitert diesen Funktionsumfang insbesondere um statistische Funktionen. So lässt sich damit beispielsweise auslesen, wie lange das MacBook am Ladegerät oder per Akku betrieben wurde und wieviel Zeit man im idealen Ladestands-Bereich zwischen 40 und 80% verbracht hat. Um die optimale Akku-Nutzung zu erleichtern, kann die App auch mit entsprechenden Hinweisen über die Mac-Mitteilungszentrale unterstützen.

Die von der App erfassten statistischen Werte lassen sich auch in Auswertungen zusammengefasst oder als Diagramm anzeigen. Die App erstellt somit nebenbei auch eine grundsätzliche Statistik zur Gesamtnutzungszeit des Computers. Der Entwickler betont dabei, dass sämtliche Daten ausschließlich auf dem jeweiligen MacBook gespeichert werden.

Beim ersten Start der App habt ihr die Möglichkeit, einen 30-tägigen Testzeitraum für die Pro-Version zu aktivieren oder Better Battery 2 in der kostenlosen Standardversion zu starten. Der Entwickler der App steht auch hinter dem hier schon mehrfach vorgestellten Netatmo-Client Netmo.