PS5: Sony stellt am Donnerstag die neue PlayStation vor

Die Gamer hier können sich schon mal einen Kalendereintrag für Donnerstag setzen. Sony nennt als neuen Termin für das PS5-Event jetzt den 11. Juni. Die Veranstaltung findet nach deutsche Zeit um 22 Uhr und wird auf YouTube und Twitch per Livestream übertragen.

Sony empfiehlt übrigens, sich das Ganze mit Kopfhörer zu Gemüte zu führen, da man die digitale Präsentation auch akustisch angemessen aufbereitet habe. Allerdings müsse man sich darüber im Klaren sein, dass die Übertragungsqualität mit 1080p und 30 Bildern pro Sekunde längst nicht dem tatsächlichen Erlebnis beim Spiel mit der neuen PlayStation 5 gerecht werde.

Sony hält die Präsentation ausschließlich online ab. Ähnliches erwartet uns ja auch, wenn in zwei Wochen am 22. Juni Apples Entwicklerkonferenz WWDC startet. Hier werden sowohl die Eröffnungsveranstaltung als auch die Entwickler-Sessions ausschließlich per Video verfügbar sein.

