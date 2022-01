Absprachen zwischen Apple und Amazon: Das Bundeskartellamt ermittelt

Damit sind die laufenden Ermittlungen des Bundeskartellamts gegen Apple allerdings noch nicht erschöpft. Bereits seit Oktober 2020 läuft ein Verfahren der Bundesbehörde, in dem es um Absprachen zwischen Apple und dem Online-Händler Amazon geht. Hier vermutet das Bundeskartellamt wettbewerbsfeindliche Abstimmungen der beiden Mega-Konzerne, wie sie erst kürzlich mit einer Millionenstrafe in Italien geahndet wurden .

Insert

You are going to send email to