Flame 3.0: Zeigt aktive Netzwerk-Dienste

Während sich einige der Dienste, die von Geräten in eurem Heimnetzwerk bereitgestellt werden, regelrecht vor Zugriffen verstecken, posaunen andere die Verfügbarkeit der angebotenen Services unerlässlich heraus. Zur zweiten Gruppe zählen unter anderem Dateifreigaben, Speicherorte für Time-Machine-Backups, Netzwerk-Drucker, AirPlay-Empfänger, Smart-Home und Spotify-Connect-Geräte.

Um einen Überblick auf die im eigenen Netzwerk aktiven Geräte zu bekommen, die ihre Verfügbarkeit fortwährend bewerben, müssten Mac-Anwender zahlreiche Locations abklappern, an denen die jeweiligen Geräte für gewöhnlich auftauchen würden. Speicherziele für Apples Backup-Dienst „Time Machine“ würde man in den Systemeinstellungen angezeigt bekommen, AirPlay-Ziele tauchen in den Audiokontrolle der Mac-Menüleiste und in der Musik.app auf, aktive Drucker im Bereich „Drucker & Scanner“ der Systemeinstellungen, Datei-Freigaben im Finder, Spotify-Connect-Geräte eigentlich nur in der Spotify-App.

Übersichtliche Dienst-Übersicht aller Netzwerk-Geräte

Die Informationen hier alle manuell zu erfassen wäre mühsam, würde viel Zeit in Anspruch nehmen und letztlich wohl alles andere als vollständig ausfallen. Dies bringt uns zur Mac-Freeware Flame, die seit wenigen Tagen in der generalüberholten Version 3.0 vorliegt und alle der in euren vier Wänden beziehungsweise in eurem Büro aktiv beworbenen Netzwerkdienste selbstständig anzeigt.

Nach dem Start ermittelt Flame alle Netzwerk-Teilnehmer mit aktiven Dienst-Freigaben binnen weniger Sekunden und listet diese untereinander. Nach der Auswahl einzelner Geräte zeigen diese dann Detail-Informationen zu den vorgehaltenen Services an. Web-Dienste, wie etwa die Administrations-Oberfläche von Druckern, werden von Flame direkt verlinkt, über öffentlich bereitgestellte Metadaten informiert eine Key/Value-Anzeige die das Kopieren interessanter Auszüge und den vollen Export gestattet.

Flame ist kostenlos im Mac App Store erhältlich und kann auf Mac, iPhone und iPad eingesetzt werden.