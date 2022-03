Wir haben euch die Datenblätter der neuen Geräte im Anschluss verlinkt. Xiaomi setzt hier vor allem auf vergleichsweise günstige Preise und die klassische „Good, Better, Best“-Modellreihe, die alle mit Laser navigieren und sich vornehmlich in Saugleistung, Akku-Kapazität und Wischfunktionen unterscheiden.

Über das Launch-Event des Technologie-Anbieters Xiaomi haben wir bereits berichtet : „Chinas Apple“ hat heute seine neuen Series 12 Smartphones präsentiert, die neuen Smartwatch-Modelle Watch S1 und Watch S1 Active vorgestellt und mit den Xiaomi Buds 3T Pro eigene True-Wireless-Ohrhörer mit Geräuschunterdrückung am lanciert. Alles ab sofort auch in Deutschland bestellbar.

Good, Better, Best und Absaugstation Xiaomi: Neue Mi Robot Vacuum-Mop 2 Series jetzt auch in Deutschland

