Scroll 2 bietet Ein-Finger-Scrollen und weitere Trackpad-Optionen

Die Mac-Anwendung Scroll 2 stellt auf den ersten Blick ungewohnte Funktionen bereit: Die Möglichkeiten, mit Trackpad und Maus zu scrollen, sollen dadurch nicht erweitert, sondern gezielt limitiert werden. Einst als Erweiterung für Apples Bedienungshilfen gedacht, wir die Anwendung mittlerweile gerne auch zur Steigerung von Produktivität und Komfort genutzt.

Auf dem Trackpad erlaubt die Anwendung des Entwicklers Ryan Hanson das Scrollen mit nur einem Finger. Dies könnte besonders Anwendern gelegen kommen, die einen Fokus auf die Rechner-Bedienung per Tastatur legen. Die Ein-Finger-Scrollfunktion kann jederzeit durch eine frei wählbare Wahltaste aktiviert werden, also beispielsweise immer dann, wenn man die Befehlstaste gedrückt hält.

Ergänzend gibt es diverse Optionen zur Feinabstimmung. So könnt ihr sogenannte „Edge Scroll Zones“ und „Corner Touch Scroll Areas“ bestimmen. Die Scroll-Zonen aktivieren quasi einen virtuellen Scroll-Balken am rechten und linken Rand des Trackpads. Die Ecken könnt ihr so konfigurieren, dass die Seite beim Berühren dieser automatisch nach oben oder unten scrollt. Zudem kann man über die Menüleisten-App auch die Scroll-Geschwindigkeit anpassen.

Ein weiterer Punkt in den Einstellungen von Scroll 2 beschäftig sich mit den Scroll-Verhalten einer verbundenen Maus. Hier kann man festlegen, ob nur vertikales oder horizontales Scrollen möglich ist. Ergänzend lässt sich der Bereich beeinflussen, in dem die Maus auf Scroll-Bewegungen reagiert.

Der von Scroll 2 gebotene Funktionsumfang will ausprobiert werden. Aus diesem Grund bietet der Entwickler die Möglichkeit, die App zunächst sieben Tage lang kostenlos zu testen. Wer anschließen überzeugt ist, wird den Kaufpreis in Höhe von 7,99 Euro wohl bereitwillig investieren.

Ryan Hanson ist uns bereits durch eine Reihe weiterer Mac-Anwendungen bekannt. So zeichnet der Entwickler beispielsweise für den Gesten-Manager Multitouch oder den Fenster-Manager Rectangle verantwortlich.