Apple-Manager Phil Schiller bereitet seinen Rückzug vor

Phil Schiller gibt seine Rolle als Apples „Senior Vice President of Worldwide Marketing“ an Greg Joswiak ab. Der altgediente Apple-Mitarbeiter trägt fortan den Titel „Apple Fellow“ und man darf den Wechsel in der Management-Etage durchaus so verstehen, dass Apple den Rückzug Schillers aus dem aktiven Arbeitsleben vorbereitet.

Phil Schiller bei der HomePod-Vorstellung

Phil Schiller wurde im Jahr 1960 geboren, arbeitet seit 1987 bei Apple und war als Weggefährte von Steve Jobs maßgeblich daran beteiligt, Apples aus der Krise zum Weltkonzern zu führen. In einer Pressemitteilung würdigt Apple-Chef Tim Cook diese Tatsache.

Phil hat dazu beigetragen, Apple zu dem Unternehmen zu machen, das es heute ist, und seine Beiträge sind breit gefächert, umfangreich und tiefgreifend. In seiner neuen Rolle wird er weiterhin die unglaubliche gedankliche Partnerschaft und Führung bieten, die seine Jahrzehnte bei Apple geprägt haben.

Schiller gibt seine Vorstandsposition gemeinsam mit einem großen Teil seiner bisherigen Tätigkeiten an den bereits im Marketing-Bereich tätigen und von zahlreichen Apple-Präsentationen bekannten Greg Joswiak ab. Schiller selbst soll sich künftig nur noch um den App Store und die Durchführung von Apple Events kümmern.

Greg Joswiak, neuer Senior Vice President of Worldwide Marketing

Koordinierter Rückzug von Phil Schiller

Die Reduzierung von Schillers Tätigkeitsbereich darf man durchaus als ersten Schritt eines koordinierten Rückzugs interpretieren. Schiller selbst lässt in seinem Statement zur Umstellung keinen Zweifel daran, dass er sich fortan mehr auf private Dinge konzentrieren will.

Ich habe mit 27 Jahren bei Apple angefangen, in diesem Jahr bin ich 60 Jahre alt geworden, und es ist Zeit für einige geplante Veränderungen in meinem Leben. Ich werde hier so lange arbeiten, wie sie mich haben werden, ich blute in sechs Farben, aber ich möchte mir in den kommenden Jahren auch etwas Zeit für meine Familie, Freunde und ein paar persönliche Projekte nehmen, die mir sehr am Herzen liegen.

Die von Schiller angesprochenen „kommenden Jahre“ werden in erster Linie dazu dienen, einen geregelten Übergang zu ermöglichen. Bereits seit längerer Zeit fällt auf, dass der Manager mehr und mehr auch öffentliche Auftritte an seine Kollegen abgegeben hat. Parallelen zum Rückzug von Apples Chef-Designer Jony Ive im vergangenen Jahr liegen auf der Hand. In einem ersten Schritt wurde dieser bereits vier Jahre zuvor zum „Chief Design Officer“ ernannt, offiziell um ihm „mehr Freiraum für übergeordnete Tätigkeiten“ zu geben. Im Hintergrund fand dann eine umfassende Neustrukturierung von Apples Design-Team statt.

Schillers Nachfolger Greg (Joz) Joswiak kann seinerseits bereits auf 20 Jahre Erfahrung in führenden Positionen bei Apple zurückblicken. Zuletzt war er als „Senior Vice President of Worldwide Product Marketing“ tätig. In seiner neuen Rolle zeichnet er nun für einen deutlich größeren Bereich verantwortlich und ist neben dem Produktmarketing auch für Produktmanagement, Entwicklerangelegenheiten, Marktforschung, betriebswirtschaftliche Belange sowie Bildung, Unternehmenskunden und die internationale Vermarktung zuständig.