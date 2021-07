$6 Mio. für PDFpen, $100 Mio. für Video-App Mmhmm

Zudem soll die bislang ausschließlich für den Mac erhältliche Applikation in Kürze um mobile Anwendung für iOS und Android erweitert werden. Weitere Mittel werden für die Lokalisierung der Anwendung investiert, die noch im Sommer in zwölf Sprachen angeboten werden soll und für Server und Infrastruktur.

Während der PDF-Editor PDFpen schon für 6 Millionen den Besitzer gewechselt hat, hat sich die Video-Applikation Mmhmm lediglich eine üppige Finanzspritze gesichert. 100 Millionen Dollar Risikokapital sind in der sogenannten B-Finanzierungsrunde in die Anwendung investiert worden. Diese hatte zuvor bereits 36 Millionen Dollar von Geldgebern wie SoftBank, Sequoia Capital und Mubadala einsammeln können.

