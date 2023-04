1Password: Telemetrie eingebaut, Klassik-Erweiterung abgeschaltet

Dies bedeutet für betroffene Anwender, die derzeit noch einen lokalen Passwort-Tresor mit 1Password 7 verwalten: Das Upgrade auf 1Password 8 und der Wechsel in einen der Abo-Tarife des Unternehmens steht an, wenn sich für die Passwort-Verwaltung weiterhin auf 1Password verlassen werden und nicht gleich zu alternativen Tools wie etwa Enpass gewechselt werden soll.

Einzige Neuerung in der jüngsten Version 7.9.10 von 1Password 7: Eine neu integrierte Warnmeldung erinnert an die bevorstehende Einstellung der klassischen 1Password-Erweiterung für Webbrowser wie Googles Chrome und Apples Safari.

