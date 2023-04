Edge Browser: Microsoft trackt alle besuchten Web-Adressen

Ein Verhalten, das der Softwarekonzern jetzt untersuchen will. So hat ein Microsoft-Sprecher vor wenigen Stunden gegenüber US-Medienvertretern eingeräumt über entsprechende Berichte im Bilde zu sein, hat die Gelegenheit aber leider nicht dafür genutzt zu erklären, warum der EDGE-Browser alle besuchten Webadressen artig nach Hause übermittelt.

Zwar darf davon ausgegangen werden, dass die Schnittstelle lediglich zum Erfassen von relevanten Webseiten genutzt wird, um zu ermitteln wo das Content-Creators-Feature angeboten werden soll und wo nicht, dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass der Microsoft Browser jede besuchte Adresse, darunter auch reine IP-Adressen und Lokale URLs an Microsofts Server übermittelt.

So bietet der Microsoft-Browser ein ab Werk standardmäßig aktiviertes Features an, das es Nutzern einfacher machen soll, neue Inhalte von Videomachern, Bloggern und Influencern im Blick zu behalten. Dieses überträgt in aktuellen Versionen des EDGE-Browsers nun alle aufgerufenen Webseiten an die Microsoft Adresse bingapis.com.

Der von Microsoft auch für den Mac angebotenen EGDE-Browser wurde in Version 112 dabei erwischt, die URLs fast aller besuchten Webseiten an eine Schnittstelle der ebenfalls von Microsoft betriebenen BING-Suchmaschine weiterzuleiten.

