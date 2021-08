Logins und Passwörter von 1Password zu Enpass übertragen

Enpass ist in der Lage, bestehende Daten aus einer Vielzahl von verwandten Anwendungen zu importieren. Diese Funktion nur in der Desktop-Version der Software bereit. Ihr öffnet die Importfunktion hier über den Menü-Bereich „Ablage“ und werdet anschließend dazu aufgefordert, die Quelle der zu importierenden Daten zu wählen.

In den Einstellungen von Enpass lässt sich jetzt einrichten, dass der Abgleich von in den Enpass-Tresoren gespeicherten Login- und sonstigen Daten ausschließlich von Gerät zu Gerät über das lokale WLAN-Netz erfolgen soll. Die Verbindung zwischen den betreffenden Geräten muss dabei mittels eines QR-Codes initialisiert werden.

