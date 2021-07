ZuriWeb packt einen Webbrowser in die Menüleiste

Die Mac-Anwendung ZuriWeb legen wir mal in der Kategorie ausgefallene Apps ab. Der Entwickler Eric Lesrima bietet ihre eine wohl nur auf einen begrenzten Nutzerkreis ausgerichtete App an, die einen Webbrowser in die Menüleiste packt.

ZuriWeb ist zum Preis von 4,49 Euro im Mac App Store erhältlich und wird von ihrem Entwickler als Mini-Browser vermarktet, mit dessen Hilfe sich Webseiten als Informationsquelle direkt über die Menüleiste von macOS abrufen lassen. Der Entwickler hat dabei nicht nur die Verwendung als Mini-Youtube-Player, Aktien-Tracker, News-Feed oder zur Kryptowährungs-Überwachung im Kopf, auch bei Recherchen oder dem Befolgen von Anleitungen könne der in die Menüleiste integrierte Webbrowser praktisch sein.

Eine kostenlose Probeversion gibt es leider nicht. Aus unseren Augen wäre dergleichen stets sinnvoll, potenzielle Käufer lassen sich nun mal einfacher gewinnen, wenn sie sich selbst ein Bild von den Vorteilen eines Angebots machen können.

Befehl-Tab springt schnell zwischen Apps

Wer sich die 4,49 Euro sparen will, nutzt Befehl-Tab, um unter den aktuell geöffneten Apps zur zuletzt genutzten zu wechseln. Das Drücken der Befehls- und Tabulatortaste in Kombination wird auch von uns als eines der wichtigsten Tastenkürzel für effektives Arbeiten auf dem Mac angesehen (mit gedrückter Shift-Taste geht’s übrigens rückwärts) – mehr davon findet ihr in Apples Übersicht der Mac-Tastaturkurzbefehle.

#