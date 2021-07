HomeKit-Aktionen: Schreibtischlampe, Lightstrip und E27-Lampen günstiger

Meross hat am heutigen Mittwoch Rabattaktionen für drei HomeKit-Produkte gestartet. Für begrenzte Zeit sind die Schreibtischlampe des Herstellers, der fünf Meter lange Lightstrip und die Farblampen mit E27-Fassung mit deutlichem Preisnachlass erhältlich.

Den Preis für die HomeKit-Schreibtischlampe von Meross könnt ihr aktuell auf 35 Euro drücken. Aktiviert dafür zunächst den 20-Prozent-Gutschein auf der Produktseite und gebt beim Kaufabschluss den Aktionscode MEROSS10 für weitere zehn Prozent Nachlass ein.

Die LED-Tischleuchte lässt sich über WLAN mit HomeKit verbinden und anschließend über die Bedienelemente an der Lampe selbst hinaus auch per Siri, App oder Automation steuern. Die Weißlicht-Lampe kann in der Farbtemperatur zwischen 2.800K und 6.000K sowie in der Helligkeit geregelt werden. Alternativ zur Bedienung per Sprache oder App stehen auf dem Sockel der Lampe auch Touch-Tasten für den Wechsel der Farbtemperatur, der Helligkeit und das Ein-Aus-Schalten zur Verfügung.

Produkthinweis Smart Schreibtischlampe LED funktioniert mit Apple HomeKit, meross WLAN Tischlampe 3 Farbe und 4 Helligkeitsstufen,... Aktionspreis

5 Meter Farb-LED-Streifen

Auch den mit HomeKit kompatiblen WLAN-Leuchtstreifen von Meross gibt es heute nennenswert günstiger. Hier müsst ihr ebenfalls zunächst den 20-Prozent-Gutschein auf der Produktseite aktivieren und dann beim Kaufabschluss den Aktionscode MEROSS10 eingeben. Anschließend kommt ihr auf einen Endpreis von 24,49 Euro.

Der HomeKit-Lightstrip von Meross kommt mit fünf Metern Länge und wird ebenfalls über WLAN mit dem Heimnetz verbunden. Alternativ zur Steuerung über HomeKit besteht wie bei anderen Meross-Produkten auch die Möglichkeit zur Anbindung an Amazon Alexa und Google Assistant.

Produkthinweis WLAN RGBW Strip funktioniert mit Apple HomeKit, meross Smart LED 5m Streifen, Farbwechsel und Sprachsteurung, mit Alexa,... Aktionspreis

HomeKit-LED-Lampen im Doppelpack

Als drittes Aktionspaket hat Meross heute seine mit HomeKit kompatible Smart WLAN „Glühbirne“ im Angebot. Durch die Kombination des auf der Produktseite angezeigten 10-Euro-Gutscheins mit dem Rabattcode 3LHQNMC4 könnt ihr den Preis für das Doppelpack hier auf 19,99 Euro senken.

Die Meross-LED-Lampe wird wie die anderen gelisteten Produkte auch über WLAN in HomeKit eingebunden und lässt sich per App oder Spracheingabe steuern.