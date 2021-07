Apple-Quartalszahlen Q3/2021: Bereich „Services“ erneut mit Rekord

Die neuen Finanzergebnisse bestätigen den Unternehmenschef in seiner Firmenpolitik. Tim Cook betont dabei, dass es Apple gelungen sei, seinen Nutzern gerade in einer Zeit, in der die Nutzung von Technologie wichtiger war als je zuvor, leistungsstarke neue Produkte zur Verfügung gestellt zu haben.

Insert

You are going to send email to