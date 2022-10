Zuckerberg: „WhatsApp viel privater und sicherer als iMessage“

Hinweise auf den so möglichen iMessage-Zugriff finden sich zudem in FBI-Dokumenten , die im Dezember 2021 öffentlich gemacht wurden.

So sind die über iMessage ausgetauschten Kurznachrichten auf dem Transportweg zwar ebenfalls verschlüsselt, sobald ein Teilnehmer der Konversation jedoch Apples iCloud Backup nutzt, landet der Schlüssel in der Datensicherung auf die Apple und damit auch staatliche Akteure grundsätzlich zugreifen können.

