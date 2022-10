NexSnap: Neues Screenshot-Tool für Mac, iPad und iPhone

Während sich Shottr auf das herausarbeiten von Details konzentriert und in Design-Prozessen zur Hand gehen kann, ist NexSnap auf die Präsentation und das Vorzeigen von Bildschirmfotos spezialisiert. Wer dies häufiger machen muss, findet in NexSnap einen vielseitigen Kompagnon, der die 12-Euro-Investition mit seinen Features locker rechtfertigt.

Neben vorgegebenen Hintergründen lassen sich Farbverläufe und Filter anwenden, zudem können die Bilder bei Bedarf um Anmerkungen und kleine Zeichnungen ergänzt werden. NexSnap bietet zahlreiche Werkzeuge für die Ausrichtung der Screenshot an, gestattet das Setzen eigener Wasserzeichen und und bringt Voreinstellungen für YouTube, TikTok, Instagram, Twitter und Co. mit.

Unsere Empfehlung für die Nachbearbeitung von Bildschirmfotos bzw. die Erstellung spezieller Screenshots? Ganz eindeutig Shottr . Die kostenfreie Mac-Applikation bringt mehrere Profi-Funktionen mit und richtet sich dennoch nicht nur an Grafiker und Gestalter, sondern auch an Privatnutzer, die etwas mehr Features benötigen, als die die von Apples Bildschirmfotos-Applikation angeboten werden.

