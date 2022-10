Zu wenig Profit: Comcast erwägt Verkauf von Sky Deutschland

Möglich ist, das Telekommunikations-Konzerne wie die Telekom oder Vodafone Interesse an Sky Deutschland bekunden könnten, um die eigenen Streaming-Anstrengungen weiter auszubauen. Sky selbst bietet in Deutschland ein sehr unübersichtliches Portfolio aus SetTop-Box, Streaming und On-Demand-Inhalten sowie zahlreiche Vertragspakete, die sich im Baukastensystem zusammenstellen lassen.

Der Pay-TV-Sender Sky Deutschland könnte kurz vor einem Inhaberwechsel stehen. Dies will der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg in Erfahrung gebracht haben und beruft sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen aus dem Comcast-Umfeld.

Insert

You are going to send email to