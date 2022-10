„Resident Evil Village“ nutzt die volle Leistung der Apple-Prozessoren

Ach ja, darüber hinaus weist Capcom auch noch auf verschiedene in der aktuellen Version des Spiels noch vorhandene Fehler hin. So könne es im Zusammenhang mit dem Abmelden der Apple-ID zu Problemen mit den Speicherdaten kommen und man solle dies solange der Fehler nicht behoben ist möglichst vermeiden. Auch käme es teilweise vor, dass die Maus- und Tastatursteuerung beim ersten Start nicht funktionieren, hier hilft den Entwicklern zufolge ein Neustart des Rechners.

Mit Resident Evil Village ist der zehnte Teil der Resident-Evil-Reihe jetzt für den Mac erhältlich. Der Titel ist ja schon seit dem vergangenen Jahr für Konsolen und Windows verfügbar, das Besondere an dem jetzt verfügbaren Mac-Ableger ist die Tatsache, dass das Spiel speziell für Apple-Prozessoren optimiert wurde. In ersten Erfahrungsberichten zeigen sich Spieler der Mac-Version von der Leistung begeistern.

Insert

You are going to send email to