„Zu alt“: Apple entfernt voll funktionale App-Store-Downloads

Apple ist dazu übergegangen im App Store erhältliche Applikationen aus der Auslage des Software-Kaufhauses zu entfernen, wenn diese „seit geraumer Zeit nicht mehr aktualisiert wurden“ und trifft mit dem eigentlich wohl gut gemeinten Schritt auch Entwickler, die ihre Apps als abgeschlossene Projekte betrachten.

.@apple is removing a few of my old games b/c they have “not been updated in a significant amount of time”

Games can exist as completed objects! These free projects aren’t suitable for updates or a live service model, they’re finished artworks from years ago. pic.twitter.com/iflH70j7q4

— emilia ✨ (@lazerwalker) April 23, 2022