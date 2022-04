Apples Thunderbolt Pro Kabel: Teuer aber auch erstklassig

Dieses 1,8 m lange Kabel kommt in einem schwarzen, geflochtenen Design, das nicht verheddert. Es unterstützt die Datenübertragung via Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 und USB 4 mit bis zu 40 Gbit/s, USB 3.1 Gen 2 Datenübertragung mit bis zu 10 Gbit/s, DisplayPort Video­ausgabe (HBR3) sowie Aufladen mit bis zu 100 W. Verwende dieses Kabel, um einen Mac mit Thunderbolt 3 oder 4 (USB‑C) Anschlüssen mit Thunderbolt (USB-C) und USB Displays und Geräten wie dem Studio Display, dem Pro Display XDR, Docks und Fest­platten zu verbinden.

Optisch und wohl auch in Sachen Verarbeitung muss das Apple-Kabel jedenfalls seinesgleichen suchen. Das machen die im Video gezeigten Details deutlich, angefangen bei der schützenden Ummantelung mit insgesamt drei abschirmenden Schichten bis hin zur hochwertigen Verarbeitung der 19 Drähte im inneren des Kabels sowie der aufwändigen Technik in den Steckern.

Das Fazit von ChargerLAB können wir gleich vorweg nehmen. Für Nutzer, die dauerhaft auf maximale Leistung angewiesen sind, sei das hochpreisige Apple-Kabel wohl in der Tat die derzeit beste Lösung. Für die meisten gewöhnlichen Kunden sei eine Investition in dieser Höhe allerdings eher nicht nötig.

Ein Bisschen Kabelporno am Sonntag: ChargerLAB haben Apples seit kurzer Zeit erhältliches Thunderbolt 4 Pro Kabel unter die Lupe genommen um zu erörtern, ob der vergleichsweise hohe Preis für das Apple-Kabel gerechtfertigt ist. Mit 1,8 Metern Länge wird das Kabel von Apple für 149 Euro angeboten, die Version mit 3 Metern Länge ist noch nicht erhältlich, soll aber wenn sie dann verfügbar ist sogar 179 Euro kosten. Bezahlt man den Premium-Aufschlag nur für die Marke oder ist das Kabel tatsächlich so viel besser als andere Lösungen auf dem Markt?

