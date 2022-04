Portable Ladestation: Ankers Powerhouse startet in den Markt

Mit dem beiliegenden Netzteil lässt sich das Anker 521 Powerhouse in nur eineinhalb Stunden auf 80 Prozent der verfügbaren Gesamtkapazität von 256 Wattstunden bringen – später im Jahr soll zudem ein optionales Solar-Ladegerät vorgestellt werden. Voll geladen soll sich der mit LiFePO4-Zellen ausgestattete Energiespender dann um bis zu 20 Smartphone-Ladungen kümmern können, ist in der Lage einen durchschnittlichen Laptop vier Mal voll aufzuladen oder einen kleinen Kühlschrank über mehrere Stunden mit Strom zu versorgen.

Der tragbare Riesen-Akku richtet sich an Camper, Gartenfreunde ohne eigene Stromversorgung im weitläufigen Grün und grundsätzlich alle Anwender, die sich gerne akribisch auf längere Touren und Stromausfälle vorbereiten. Hier bietet das Anker 521 Powerhouse dann eine reguläre Steckdose, einen 12V-Autoanschluss und drei USB-Anschlüsse (bestehend auch zwei USB-A- und einer USB-C-Buchse) an.

Insert

You are going to send email to