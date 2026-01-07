ifun.de — Apple News seit 2001. 45 461 Artikel

Es gibt zum Glück Alternativen

Zertifikat abgelaufen: Logi Options+ startet nicht mehr
Logitech ist bekannt dafür, gute Hardware und schlechte Software zu produzieren. Wenn aktuell ein Beweis für diese These nötig ist, könnt ihr versuchen, deren Maus-Konfigurationsprogramm Logi Options+ zu starten. Außer einem sich endlos drehenden Ladesymbol gibt es hier gerade nichts zu sehen.

Allem Anschein nach hat der Hersteller vergessen, ein für die Ausführung der Software benötigtes Zertifikat zu erneuern. Logi Options+ lässt sich standardmäßig nicht ohne eine Onlineverbindung starten, was ohnehin schon viele Nutzer verärgert hat. Jetzt sehen sich Kunden von Logitech damit konfrontiert, dass sie die nicht gerade günstige Hardware des Herstellers nur noch eingeschränkt nutzen können.

Um Abhilfe zu schaffen, muss Logitech vermutlich eine neue Version der Software bereitstellen. Bislang liegen uns diesbezüglich noch keine konkreten Angaben vor. Man kann jedoch davon ausgehen (oder zumindest hoffen), dass die Verantwortlichen Entwickler gerade Überstunden machen.

Offline-Variante und Alternativen von Drittanbietern

Als Alternative zu der Original-Software von Logitech haben wir in der Vergangenheit schon verschiedene Programme von Drittanbietern vorgestellt. SteerMouse wird hier von vielen Nutzern als die beste Lösung angesehen. Die App lässt sich auch als Überbrückung für den aktuellen Logitech-Ausfall verwenden und 30 Tage lang kostenlos nutzen. Wer dann auf den Geschmack gekommen ist, kann die Vollversion zum Preis von 20 Dollar erwerben.

Eine weitere Alternative für den Mac wäre die Software BetterMouse, die sich eine Woche lang kostenlos nutzen und als Vollversion zum Preis von 8 Dollar erwerben lässt.

Logitech selbst bietet etwas versteckt auch eine Offline-Version von Logi Options+ an, die speziell für den Einsatz in Unternehmen konzipiert wurde und mit Ausnahme jener Funktionen, die Zugriff auf das persönliche Logitech-Konto benötigen, vom Leistungsumfang mit der Standardversion weitgehend identisch ist.
07. Jan. 2026 um 08:34 Uhr von Chris


  • Ich verstehe nicht wie man diesen online Zwang erhalten muss
    Sollte boykottiert werden

  • Die Daumentaste meiner MX Master ist daher auch nicht zu gebrauchen, echt super. Unfähiger geht es kaum. Gefühlt 23 verschiedene Tools für alle möglichen Geräte und alle davon sind Mist.

